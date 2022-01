Blackbird Interactive plant im April offene Beta des Strategiespiels Crossfire: Legion

Prime Matter und Smilegate möchten das Echtzeitstrategiespiel Crossfire: Legion, das von Blackbird Interactive entwickelt wird, in Kürze als Early-Access-Titel auf Steam an den Start bringen. Die beiden Publisher hoffen, dass die investierten Spieler den kanadischen Entwicklern dabei helfen werden, Spielinhalte zu erarbeiten und ggf. zu verfeinern. Das Feedback der Community soll dem Team dabei helfen, den Titel in seine endgültige Form zu bringen.

Auf einem Ablaufplan detaillieren Blackbird Interactive einige der bevorstehenden Aktivitäten, die Crossfire: Legion vor dem Early-Access-Start durchlaufen wird. Noch im Januar werden Testspieler erstmals in der Lage sein, das Spiel selbst in die Finger zu bekommen. Im Februar soll eine weitere Fraktion enthüllt werden und es wird eine Demoversion erwartet, die im März in der ersten Ranglistensaison des RTS mündet. Im April möchte Prime Matter eine offene Beta beginnen, um noch mehr Spieler einzuladen.