Black Panther: Wakanda Forever hat nur eine Post-Credits-Szene

Wir erwarten, dass Marvel-Filme eine Reihe von Post-Credits-Szenen haben, die die nächste Reihe von Marvel-Filmen einrichten. Das kommende Black Panther: Wakanda Forever wird sich jedoch von dieser Tradition lösen und stattdessen nur einen Post-Credits-Clip haben, und es wird tatsächlich ein Mid-Credits-Clip sein.

Der genaue Grund dafür wurde von Produzent Nate Moore verraten, der im Gespräch mit Comicbook.com sagte: "Nicht dieses Mal, weißt du, offensichtlich die Art und Weise, wie dieser Film ein bisschen anders ist und der Ton dieses Films ein bisschen anders ist und es fühlte sich besonders an, sobald die Leute den Film sahen, fühlten wir, dass das Ende so irgendwie poetisch war. dann zurückzugehen und zu sagen: "Hey, da ist ein Tag im Abspann", fühlte sich klanglich ein wenig unaufrichtig an von dem, was wir taten. Ähnlich wie Endgame kein Tag hatte, fühlte sich dies nicht wie ein Film an, der es brauchte."

Was genau in dieser Szene gezeigt wird, wird wahrscheinlich nicht klar sein, bis der Film am 11. November debütiert, aber nach dem Aussehen der Dinge wird es nicht hauptsächlich den nächsten Black Panther-Film oder ein kommendes Marvel-Projekt einrichten.