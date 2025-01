Black Ops 6 nimmt es mit Cheatern auf: 136.000 Konten gesperrt und es werden immer mehr

HQ

Cheater aufgepasst - Call of Duty: Black Ops 6 Entwickler verstärken ihr Anti-Cheat-Spiel mit beeindruckenden Zahlen, um es zu untermauern. In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag gab Activision bekannt, dass seit der Einführung des Ranglistenspiels, einem Modus, der dafür berüchtigt ist, die weniger ehrliche Menge anzuziehen, bereits satte 136.000 Konten gesperrt wurden. Das Team hinter dem Spiel hat robuste Erkennungssysteme und Tools eingeführt, um verdächtiges Verhalten zu erkennen und sogar Konten zu kennzeichnen, die durch regelmäßige Partyaktivitäten mit Betrügern in Verbindung stehen. Trotz der Forderungen der Community nach strengeren Maßnahmen wie IP-Verboten besteht Activision jedoch darauf, dass solche Lösungen nicht machbar sind, und verweist auf mögliche Kollateralschäden für unschuldige Benutzer in gemeinsam genutzten Netzwerken wie College-Campussen. Mit neuen Anti-Cheat-Technologien und Updates, die für die Saisons 2 und 3 geplant sind, verspricht der Kampf gegen Cheater so unerbittlich wie eh und je zu werden. Aber wie lange wird es dauern, bis Betrüger eine Problemumgehung finden?

Reichen diese Schritte aus, um das Spiel fair zu halten, oder sollte Activision noch strengere Maßnahmen in Betracht ziehen?