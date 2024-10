Black Myth: Wukong scheint endlich auf Xbox zu kommen

HQ

Der in den Hintern tretende Affe scheint endlich seinen Weg auf die Xbox zu finden. Dies geschieht, nachdem der ESRB kürzlich eine Bewertung für das Spiel in den USA veröffentlicht hat. Dies ist zwar kein endgültiger Beweis dafür, dass das Spiel auf den Konsolen von Microsoft erscheinen wird, aber es ist oft ein starker Hinweis darauf, was kommen wird.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass das europäische Pendant, PEGI, noch keine eigene Bewertung für Black Myth: Wukong abgegeben hat.

Die Debatte darüber, warum Black Myth: Wukong nur auf PC und PlayStation veröffentlicht wurde, dauert schon seit einiger Zeit an und ist voller wilder Spekulationen. Von Kompatibilitätsproblemen bis hin zur zeitgesteuerten Konsolenexklusivität wurde alles erwähnt, also wäre es sicherlich schön, das hinter uns zu lassen und alle in den Genuss eines der beliebtesten Spiele des Jahres kommen zu lassen.

Gehören Sie zu denen, die darauf warten, dass Black Myth: Wukong auf Xbox veröffentlicht wird?