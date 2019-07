Black Desert startet im August auf der PS4

Entwickler Pearly Abyss hat das Erscheinungsdatum der PS4-Version von Black Desert auf den 22. August datiert. Das MMORPG erscheint als Standard-, Deluxe- und Ultimate-Edition, wobei Käufer der letzten beiden Fassungen 48 Stunden eher mit der Arbeit beginnen dürfen. Vorbesteller erhalten in jedem Fall einen Charakter-Boost, die Premiumwährung Pearl und einen Schneehund als virtuelles Haustier. Die Ultimate Edition bietet weitere Reittiere, ein anderes Pet, Outfits und mehr Verbrauchsmaterialien.

Im MMORPG gelangen Spieler in eine Fantasiewelt, in der zwei Nationen gegeneinander antreten: die materialistische Republik Calpheon und das spirituelle Königreich Valencia. Black Desert (Online) ist bereits auf PC und Xbox One verfügbar und wird dieses Jahr auch auf iOS und Android erscheinen, unter dem Namen Black Desert Mobile.