Black Adam erscheint am 16. Dezember auf HBO Max

Nach einem sehr starken Start - in der Tat der beste aller Zeiten für DC und Dwayne Johnson - hat das Interesse an Black Adam in Kinos auf der ganzen Welt nachgelassen, so dass es jetzt an der Zeit ist, sich auf diejenigen zu konzentrieren, die es vorziehen, Filme zu Hause zu sehen, ohne dass die Leute in der Reihe hinter Ihnen Cheetos herunterschlängeln, plaudern, SMS schreiben und an den falschen Stellen lachen.

Warner Bros. Discovery gab daher bekannt, dass Black Adam am 16. Dezember auf HBO Max veröffentlicht wird. So muss man nur noch genau eine Woche warten, um zu sehen, ob Dwayne "The Rock" Johnsons Antiheld dem DC-Universum etwas hinzufügt oder nicht.

