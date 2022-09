Black Adam erklärt, dass er in neuer Promo "nicht friedlich" ist

HQ

Am 21. Oktober lernen wir endlich Dwayne Johnsons Version kennen, wenn der Antiheld Black Adam im kommenden Film mit dem gleichen Namen. Und mit genau (an dem Tag) einen Monat bis zur Premiere, können wir erwarten, dass sich die Hype-Motoren noch mehr aufheizen werden.

Jetzt haben wir ein neues, ziemlich kurzes Promo-Video bekommen, das zeigt, wie Hawkman Black Adam ins Gesicht schlägt, und sehen uns eine weitere Szene an, in der Black Adam erklärt: "Ich bin nicht friedlich. Ich gebe auch nicht auf."

Black Adam wird voraussichtlich ein Neuanfang für das DCEU sein und stellt uns das Superheldenteam Justice Society of America vor, das in den kommenden Jahren wahrscheinlich mehrere Filme hervorbringen wird. Schauen Sie sich das Video unten an.