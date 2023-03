BioWare steckt all seine Mühe in Dragon Age: Dreadwolf

HQ

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht von VentureBeat scheint es, dass BioWare bei seiner Arbeit an Dragon Age: Dreadwolf auf alle Zylinder feuert. Neben dem Einsatz des Mass Effect-Teams bei der Entwicklung des Spiels kehrt im neuesten Fantasy-RPG auch der Serienveteran Mark Darrah zurück.

Darrahs Rückkehr ist ziemlich faszinierend, da er BioWare Ende 2020 zusammen mit dem General Manager des Studios, Casey Hudson, verlassen hat. Obwohl er nicht in seine frühere Rolle als ausführender Produzent zurückgekehrt ist, übernimmt er eine Beraterposition für Dragon Age: Dreadwolf.

Die Tatsache, dass das Mass Effect-Team an Dragon Age: Dreadwolf arbeitet, sollte die Fans des Sci-Fi-Franchise nicht ängstlich machen, da das aktuelle Team klein ist und der kommende Titel noch in der Vorproduktion ist, was bedeutet, dass es unwahrscheinlich ist, dass das nächste Mass Effect um Jahre zurückgeworfen wird, nachdem das Team an Dreadwolf gearbeitet hat.

Ohne ein Veröffentlichungsfenster für Dragon Age: Dreadwolf ist es schwer zu glauben, dass das Spiel in absehbarer Zeit fertig sein wird. Andererseits, mit immer mehr substanziellen Updates, die in den Nachrichten kommen, besteht die Chance, dass wir bald mehr von dem Spiel sehen könnten.