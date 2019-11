Bioware soll an neuem Mass Effect arbeiten

Mass Effect: Andromeda war kein Hit und nicht einmal die Popularität der Serie konnte den schlechten technischen Zustand des Spiels zum Start verbergen. Die Dinge standen so schlecht, dass Bioware sich entschied, die Entwicklungsarbeiten abzubrechen. Geplante Einzelspielerinhalte wurden gestrichen, doch trotz dieser unangenehmen Episode sollte das Franchise weiterbestehen.

Wie Kotaku nun berichtet, arbeitet Bioware Edmonton offenbar an einem neuen Mass Effect. Der Producer Mike Gamble soll das Projekt leiten, das sich derzeit in einem frühen Prototypzustand befinden soll. Bestätigt wurden diese Informationen offiziell nicht, doch Journalist Jason Schreier ist normalerweise eine seriöse Quelle für solche Informationen. Was sollte Bioware eurer Meinung nach bei ihrem nächsten Spiel beachten?

