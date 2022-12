BioWare hat ein Dragon Age: Dreadwolf Cinematic veröffentlicht

HQ

Wenn Sie nach ein paar zusätzlichen Informationen in Bezug auf das kommende Dragon Age: Dreadwolf gestorben sind, hat BioWare Sie abgedeckt. Das Entwicklerstudio hat nun ein kurzes Cinematic veröffentlicht, das sich damit beschäftigt, wer der Charakter von Solas ist und was seine Motivation in der erwarteten Fortsetzung ist.

Für alle, die nicht wissen, wer Solas als Charakter im Fantasy-Universum ist, berührt dieses Cinematic es, indem es seine Vergangenheit erforscht und dann erklärt, warum er der große böse Antagonist in Dreadwolf sein wird und sogar, warum das Spiel als solcher benannt wurde.

Wann Dragon Age: Dreadwolf debütieren wird, haben EA und BioWare noch kein Veröffentlichungsdatum oder -fenster hinzugefügt.