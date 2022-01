Bioware äußert sich zum Status des Studios

HQ

Bioware hatte es in den letzten Jahren nicht leicht, mit einem Mass Effect: Andromeda, das weit hinter den Erwartungen der Fans zurückblieb, und mit einem Anthem, das sich als totaler Fehlschlag erwies. Doch das Leben geht weiter und das Studio arbeitet nun unter der Leitung des Managers Gary McKay an neuen Projekten. Der Studiochef sprach vor einigen Tagen in einem Artikel über den aktuellen Status Quo von Bioware und wie sein Team zukünftige Unterfangen ins Auge nimmt.

Zuerst einmal lobte Gary den erfolgreichen Start von Mass Effect Legendary Edition, denn das Spiel wurde während der Pandemie erfolgreich ausgeliefert. Die Erfahrungen des Teams in diesen Zeiten sollen allen Beteiligten dabei helfen, die nächsten Mass-Effect- und Dragon-Age-Ableger zu produzieren. Der Manager ging auf diese Projekte nicht näher ein, stellte aber immerhin klar, dass weiterhin "hart" an beiden Marken gearbeitet werde. Mass-Effect-Fans sollen einen genaueren Blick auf das im November veröffentlichte Poster werfen, das "mindestens fünf Überraschungen" bereithält. In Bezug auf Dragon Age wiederholte Gary erneut, dass es ein "Einzelspielererlebnis" werde, in dem die Spieler bedeutende Entscheidungen treffen würden.

In der vollständigen Neujahrsbotschaft von Gary McKay spricht er auch darüber, dass Bioware seine Mitarbeiter in Zukunft permanent von Zuhause aus arbeiten lassen wird. Bislang war das kanadische Entwicklerstudio ortsgebunden, doch in Zukunft sollen die Angestellten aus dem gesamten nordamerikanischen Raum vom Home Office zugeschaltet werden können. Damit folgt Bioware einem aktuellen Branchentrend.