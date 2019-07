Biotope ist ein "Aquarium-Simulator" im Early Access

Entwickler MBL Development entwickelt eine Aquarium-Simulation zur Fisch- und Pflanzenzucht namens Biotope: Aquarium Simulator. Im Spiel müssen wir das kleine Biotop von Hand aufbauen und regelmäßig überprüfen, ob die entsprechenden Wasserwerte noch im grünen Bereich liegen. Damit verschiedene Fisch- und Pflanzenarten in eurem kleinen Aquarium gedeihen, müsst ihr viel Feintuning betreiben und insgesamt 14 chemische Parameter im Wasser aufeinander abstimmen. Wer das gut hinbekommt und alle Stresswerte der Fische im Auge behält, darf sich über Nachwuchs freuen, denn sonst sterben die kleinen Tierchen irgendwann aus.

Das Aquarium darf natürlich dekoriert werden, in einem Shop stehen dafür zusätzlich Teile, Unterwasserpflanzen und Tiere bereit. Auch die Wartung der Technik spielt in Biotope: Aquarium Simulator eine Rolle, eine wirtschaftliche Komponente ist also ebenfalls enthalten. Auf Steam kostet der Titel 20 Euro, bis Ende des Monats spart ihr noch einen kleinen Obolus.