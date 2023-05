Biomutant kommt auf Nintendo Switch

HQ

Obwohl es nicht besonders gut angenommen wurde, wurde Biomutant stetig verbessert und debütiert nun auf Plattformen der aktuellen Generation, nachdem es ursprünglich nur auf Systemen der letzten Generation und auf PCs angekommen war. Aber in Zukunft wird es noch eine weitere Plattform zu seiner Liste hinzufügen.

Denn THQ Nordic und Experiment 101 hat angekündigt, dass Biomutant in Zukunft auf Nintendo Switch erscheinen wird. Es gibt kein Wort darüber, wie es für ein System angepasst wird, das allgemein als ein System mit geringerer Leistung angesehen wird als das, was Xbox und PlayStation bieten, aber wir wissen, dass es am 30. November 2023 kommt, wie die Biomutant-switch.thqnordic.com/" target="_blank">Website, die der Switch-Edition gewidmet ist, vorschlägt.