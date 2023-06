Bill Gates ist jetzt ein bestätigter Spieler

HQ

Bill Gates hat sich kürzlich selbst als Gamer bezeichnet, da er glaubt, dass die Definition des Wortes heutzutage viel breiter geworden ist und sich nicht mehr auf jemanden bezieht, der nur "Hunderte von Stunden damit verbringt, sich in ein Spiel zu vertiefen".

In einem neuen Beitrag auf seinem Blog spricht der Milliardär darüber, wie er sich auf ein Buch mit dem Titel "Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow" bezogen hat, das er gelesen hat. "Dieser Roman über Videospiele fühlte sich für mich persönlich an" sagte Gates. "Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mit einem Buch über Spiele identifizieren würde, aber ich liebte Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow."

Er spricht weiter darüber, dass er sich in den letzten Jahren nicht als Gamer bezeichnet hätte, aber jetzt glaubt, dass er es schaffen kann. "Als ich jünger war, liebte ich Arcade-Spiele und wurde sehr gut in Tetris. Und in den letzten Jahren habe ich angefangen, viele Online-Bridge- und Spiele wie Spelling Bee und eine Reihe der Wordle-Varianten zu spielen. Die Definition eines Gamers wird viel breiter und integrativer, und es könnte fair sein, mich als einen zu bezeichnen."

Gates glaubt nun, dass die Spieleindustrie eine " großartige Metapher für menschliche Verbindungen" ist. Wir bezweifeln, dass er in absehbarer Zeit in Call of Duty-Lobbys auftauchen wird, aber es ist immer noch interessant zu hören, wie der Schöpfer von Microsoft in die Spielewelt eintaucht.