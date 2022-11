Bildschirmzeit - November 2022

HQ

Das Ende des Jahres nähert sich, und das bedeutet, dass die Unterhaltungsindustrie bereits in Weihnachtsstimmung ist. Unnötig zu erwähnen, dass der November eine Sammlung interessanter Serien und Filme in den Kinos und auf Streaming-Diensten hat, aber es gibt bereits eine Reihe von Weihnachtsprojekten, die vor Dezember debütieren. Werfen wir einen Blick darauf, was in der neuesten Ausgabe von Screen Time auf Lager ist.

Aber bevor wir das tun, eine kurze Erinnerung daran, dass wir unsere Auswahl auf einem UK-Veröffentlichungskalender basieren, also achten Sie darauf, nach genauen Daten und Auflistungen in Ihrer Region zu suchen.

Enola Holmes 2 [Netflix] - 4. November

Millie Bobby Brown ist zurück und schlüpft in Netflix' Fortsetzung Enola Holmes 2 als talentierte und schelmische junge Schwester des legendären Sherlock Holmes. Dieses Mal finden wir Enola in einen vermissten Mädchenkoffer verwickelt, der größer wird, als sie sich jemals vorstellen kann, als sie sich auf Kollisionskurs mit einem ähnlichen Fall befindet, den ihr älterer Bruder, Henry Cavills Sherlock, übernommen hat und untersucht.

Black Panther: Wakanda Forever - 11. November

Nach dem vorzeitigen Tod von Chadwick Boseman trauert die Nation Wakanda in dieser Fortsetzung eines der erfolgreichsten Filme von Marvel um den gefallenen König T'Challa, als sie von einer neuen Bedrohung angegriffen wird, einem mächtigen Gegner namens Namor. Mit Letitia Wrights Shuri, die voraussichtlich die Rolle des Black Panther übernehmen wird, und Angela Bassett, Lupita Nyong'o, Danai Gurira und Martin Freeman, die ihre Rollen wieder übernehmen, wird dieser Film das nächste Kapitel im Marvel Cinematic Universe sein.

The English [Prime Video] - 10. November

Western sind überhaupt nicht mehr so verbreitet wie früher, aber hin und wieder bekommen wir trotzdem einen interessant aussehenden. Betreten Sie die Emily Blunt-Überschrift The English, eine Geschichte über eine Frau, die sich auf einen Weg der Rache durch den Wilden Westen begibt, um den Mann zu suchen und zu töten, der ihrem Sohn das Leben genommen hat. Diese Serie wird sich über sechs Episoden erstrecken und zielt darauf ab, viel Waffenschleuder-Action zu bieten.

Mythic Quest (Staffel 3) [Apple TV+] - 11. November

Nach den Ereignissen von Staffel 2 verlassen Rob McElhenneys Ian und Charlotte Nicdaos Poppy in der Serie von Apple TV, die auf einem fiktiven Spieleentwickler basieren, genau das Studio, das sie berühmt gemacht hat, um einen neuen Entwickler zu gründen und mit der Arbeit an einem brandneuen Videospiel zu beginnen. Diese Comedy-Serie, die viele Hijinks verspricht, wird auch ehemalige Darsteller als ihre jeweiligen Charaktere wiedersehen.

Die Weihnachtsmänner [Disney+] - 16. November

Tim Allen war in den letzten Jahren nicht gerade ein bekannter Name, aber das hat Disney nicht davon abgehalten, den Schauspieler zurückzubringen, um eine seiner berühmtesten Rollen wieder aufzunehmen: den Weihnachtsmann. In dieser Disney+-Serie wird Allens Version des Weihnachtsmanns 65 Jahre alt und möchte den rot-weißen Anzug für einen dringend benötigten und willkommenen Ruhestand aufhängen. Bevor Sie dies tun, muss der Weihnachtsmann jedoch einen Nachfolger finden und beginnt daher einen Rekrutierungsprozess, wie Sie ihn noch nie zuvor gesehen haben.

Entzaubert [Disney+] - 18. November

Disney war ein bisschen auf Tour, wenn es darum geht, Fortsetzungen für einige seiner älteren, originellen Geschichten zu machen. Erst letzten Monat haben wir Hocus Pocus 2 bekommen, und jetzt kommt Disenchanted, der Nachfolger von 2007's Enchanted. Die Fortsetzung setzt zehn Jahre später auf und sieht Amy Adams' Giselle und Patrick Dempseys Robert Philip, die die Hektik des Stadtlebens gegen ein ruhigeres Leben in den Vororten eintauschen, zumindest bevor Giselle in Konflikt gerät und beginnt, die reale Welt in ein Fantasieland zu verwandeln.

Spirited [Apple TV+] - 18. November

Es fühlt sich wirklich so an, als ob Charles Dickens' A Christmas Carol zu diesem Zeitpunkt in jedes mögliche Genre und Format adaptiert wurde, aber das hat Will Ferrell und Ryan Reynolds nicht davon abgehalten, sich mit Octavia Spencer zusammenzuschließen, um ihre eigene einzigartige komödiantische und musikalische Interpretation der Geschichte zu schaffen. In diesem Film, der auf Apple TV+ erscheint, wird Reynolds' Clint Briggs auf eine Reise der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft stoßen, während er lernt, das Elend zu überwinden, das er um sich selbst und andere während der Weihnachtszeit wirft.

Strange World - 23. November

Walt Disney Studios hat einen weiteren Film, der diesen November debütieren wird, nämlich die pulsierende Strange World. In diesem Film begibt sich die Familie Clades, eine Gruppe legendärer Entdecker, auf eine neue Mission, bei der sie sich gegenseitig an die Kehle gehen und den Erfolg der Expedition selbst gefährden. Mit Jake Gyllenhaal und Lucy Liu in den Hauptrollen, neben einer Reihe anderer Stars, zielt dieser Animationsfilm darauf ab, eines der größten Kinoangebote des Monats zu werden.

Willow [Disney+] - 30. November

30 Jahre nachdem die ursprüngliche Willow in den Kinos debütierte, bringt Disney Warwick Davis zurück, um seine Rolle als legendärer Zauberer in einer brandneuen Disney+ Serie ab November dieses Jahres wieder aufzunehmen. Diese Geschichte sieht einen Haufen unwahrscheinlicher Helden, die sich zusammenschließen, und fordert diese Truppe auf, sich auf eine gefährliche Mission zu begeben, in der sie sich Monstern und ihren eigenen größten Ängsten stellen müssen, um die Welt vor der Verwüstung zu retten.

Das schließt eine weitere Ausgabe von Screen Time ab, schauen Sie nächsten Monat vorbei, um zu sehen, was Dezember 2022 und das Ende des Jahres für Film- und Fernsehfans gleichermaßen bereithalten.