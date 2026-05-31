Bildschirmzeit – Juni 2026

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Der Sommer ist da, und du weißt, was das bedeutet... Die Saison des Blockbusters steht bevor. Ja, im Juni 2026 gibt es einige verschiedene Leckereien für TV- und Filmfans, aber das Thema dieses Monats sind ohne Frage große Kinodebüts, von denen es jede Woche etwas gibt, das Ihr Interesse wecken wird. Es gibt episches Drama, urkomische Komödie, kosmische Abenteuer und verrückte Dokumentarfilme – also verlieren wir keine Zeit und steigen direkt in die neueste Folge von Screen Time ein.

Wie immer ist es wichtig zu wissen, dass wir unsere Auswahl auf einem britischen Veröffentlichungskalender basieren, also schauen Sie lokal nach genauen Listen und Informationen.

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Masters of the Universe – 3. Juni

Zunächst haben wir die mit Spannung erwartete Live-Action-Adaption von Masters of the Universe, eine epische Geschichte, die Fans nach Eternia mitnimmt und sieht, wie He-Man und seine engsten Verbündeten zusammenarbeiten, um das Land aus den Fängen des bösen Skeletors zu befreien. Mit einem All-Star-Cast, zu dem Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Idris Elba, Jared Leto und viele mehr gehören, will Masters of the Universe der Adventure-Blockbuster des Monats werden – ein Titel, um den er hart konkurrenzfähig sein wird.

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Clarkson's Farm: Staffel 5 [Prime Video] - 3. Juni

Ob man ihn liebt oder hasst – Jeremy Clarkson weiß, wie man fesselndes Fernsehen macht, weshalb wir jeden Sommer immer wieder zu Prime Video zurückkehren, um das nächste Kapitel seiner urkomischen Dokuserie Clarkson's Farm zu sehen. Mit Episoden, die im Laufe des Monats in Chargen erscheinen, werden Clarkson, Caleb und der Rest des Teams in der nächsten Staffel weiterhin den Fokus auf die britische Landwirtschaft und darauf, was es braucht, um Lebensmittel für Verbraucher im ganzen Land auf den Tisch zu bringen, in den Fokus rücken.

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The Legend of Vox Machina: Staffel 4 [Prime Video] - 5. Juni

Eine weitere Prime-Video-Serie, die im Juni in Staffeln erscheinen wird, ist die animierte The Legend of Vox Machina – diesen Monat zurück mit weiteren fantastischen Abenteuern, die auf Critical Roles berühmten Dungeons and Dragons-Kampagnen basieren. Mit der Rückkehr des All-Star-Ensembles aus Synchronsprechern setzt dieses Kapitel ein Jahr nach den Ereignissen der dritten Staffel an und erkundet eine Welt nach der Trennung von The Vox Machina.

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Scary Movie 6 – 5. Juni

Wir mussten jahrelang warten, bis dieses ikonische Franchise wieder in die Kinos kommt, aber endlich ist die Zeit gekommen, dass Scary Movie wieder in die Kinos weltweit einzieht. Mit urkomischen Parodien und Sketchen basierend auf ikonischen Horrorfilmen wird dieser mit Stars besetzte Film mit zurückkehrenden Legenden wie Anna Faris, Regina Hall und Marlon Wayans auf moderne Hits wie Longlegs, Wednesday, Squid Game und mehr zurückgreifen. Erwarten Sie herzzerreißenden Humor in diesem sechsten Kapitel der Reihe.

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Cape Fear [Apple TV] – 5. Juni

Viele werden diese Geschichte kennen, wenn sie die hervorragenden vorherigen Filme betrachten, doch bald versucht Cape Fear mit Apple TV die Star-Power von Javier Bardem, Amy Adams und Patrick Wilson, für eine Geschichte zu zeigen, die zeigt, wie ein verurteilter Mörder versucht, eine Familie verheirateter Anwälte zu infiltrieren und sich an ihr zu rächen, die ihn ursprünglich hinter Gitter gebracht hat.

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Offenlegungstag – 12. Juni

Heutzutage bekommen wir nicht viele Filme unter der Regie von Stephen Spielberg, also müssen wir, wenn einer im Kino landet, ihn mit jeder Faser unseres Seins schätzen. Zu diesem Zweck kehrt der ikonische Regisseur zum Sci-Fi-Genre zurück, um eine Geschichte zu erzählen, die erforscht, wie eine Gruppe mutiger Menschen der Welt zeigen will, dass wir tatsächlich nicht allein im Universum sind. Der Disclosure Day greift auf das furchteinflößende Element dieser Prämisse zurück und wird diesen Juni versuchen, zu fesseln und zu verunsichern.

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Toy Story 5 – 19. Juni

Im Juni wurden den Fans bereits viele nostalgische Leckereien angeboten, aber Pixar schließt sich nun mit dem fünften Teil der Toy Story-Saga an der Diskussion teil. Dieses Kapitel wird Woody, Buzz, Jessie und den Rest der Gruppe wieder zusammenbringen und zeigen, wie sie in einer Welt existieren, in der Technologie zunehmend die Aufmerksamkeit der Jugendlichen auf sich zieht und traditionelle Spielzeuge ersetzt. Da es sich um einen Toy Story-Film handelt, kann man erwarten, dass dieser Film eine enorm besetzte Besetzung und erstklassige animierte Bilder bietet.

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House of the Dragon: Staffel 3 [HBO Max] – 22. Juni

Es war ein arbeitsreiches Jahr für Game of Thrones-Fans, denn das ausgezeichnete A Knight of the Seven Kingdoms startete Anfang 2026, gefolgt von der Rückkehr von House of the Dragon im Juni. Die Fantasy-Serie ist für ihre dritte Staffel zurück, in der wir die Targaryen-Herrscher weiterhin gegeneinander kämpfen sehen, um den Eisernen Thron zu sichern – und das ganz gleich, wen sie dabei verletzen, töten oder verbrennen.

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Avatar: Der Herr der Elemente: Staffel 2 [Netflix] – 25. Juni

Netflix plante, drei Staffeln Fernsehen für seine Live-Action-Version von Avatar: Der Herr der Elemente anzubieten, wobei jede Staffel auf eine der drei Staffeln des animierten Originals zugeschnitten sein sollte. Im Juni wird der mittlere Teil der größeren Geschichte sein Debüt feiern, denn die zweite Staffel erscheint und Aang und seine Gruppe kämpfen weiterhin gegen die tödliche Feuernation, die weiterhin Druck auf die Welt ausübt und erstickt.

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Supergirl – 26. Juni

Das DC-Universum war etwas stagnierend, da es seit dem Ende von Peacemaker letzten Herbst keinen neuen Teil mehr gab, aber zum Glück ist die Frau von morgen da, um den Tag zu retten, denn Milly Alcocks Supergirl startet Ende Juni und bietet ein intensives kosmisches Abenteuer, in dem wir den Krypton-Helden mit Weltraumpiraten und Kopfgeldjägern zu kämpfen sehen werden. und ansonsten tauchte sie in ihre dunkleren Ursprünge ein, bevor sie es schaffte, die Erde zu erreichen.

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Jackass: Best and Last – 26. Juni

Es ist das Ende der Straße für die legendäre Jackass-Gang. Nach Jahrzehnten, in denen sie ihren Körper aufs Spiel gesetzt haben, um herzzerreißende Komik und Humor zu bieten, ist das Jackass-Team bereit, eine letzte alberne Reihe von Streichen zu präsentieren, bei denen absolut nichts ausgeschlossen ist. Weder für schwache Nerven noch für Humor mit zurückhaltendem Humor wird Jackass: Best and Last versuchen, zu schockieren, zu begeistern, zu ekeln und zu unterhalten, wenn er Ende Juni in den Kinos startet.

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The Bear: Staffel 5 [Disney+] – 26. Juni

Es ist das Ende für Carmy Berzatto und seine skurrile Köchesammlung. Die letzte Staffel von Der Bär wird bald auf Disney+ debütieren, wobei das fünfte und letzte Kapitel die Geschichte abschließen und hoffentlich einen erfüllenden Abschluss für das gefeierte Dramaprojekt bieten soll. Mit diesem Finale im Hinterkopf erwartet man jede Menge Rufe, beeindruckende kulinarische Köstlichkeiten und atemberaubende Promi-Cameo-Auftritte – alles während die exzentrische Familie Berzatto und ihre Freunde sich verabschieden.

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Und das war's. Ein weiteres Kapitel von Screen Time ist in den Büchern. Kommen Sie unbedingt in ein paar Wochen zurück, wenn wir uns ansehen, was der Juli 2026 für Kinobesucher und Nutzer von Streamingdiensten bereithält.