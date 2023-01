Bildschirmzeit - Januar 2023

HQ

2023 ist da und das bedeutet, dass wir uns auf ein ganzes Kalenderjahr freuen können, wenn es um Film und Fernsehen geht. Aber 2023 beginnt im Januar, und während dieser Monat für Blockbuster im Allgemeinen etwas spärlich ist, gibt es bald ein paar interessante und aufregende Projekte, also lassen Sie uns in den nächsten Teil von Screen Time eintauchen.

Aber bevor wir anfangen, eine kurze Erinnerung. Wir haben unsere Auswahl auf einem UK-Veröffentlichungskalender basieren, also achten Sie darauf, lokale Kinos und Streaming-Dienste für genaue Daten und Listen zu überprüfen.

Ein Mann namens Otto - 6. Januar

Tom Hanks hat im Laufe seiner Karriere einige ikonische Rollen gespielt, aber jetzt richtet der berühmte Schauspieler seine Aufmerksamkeit auf etwas mehr... mürrisch. A Man Called Otto sieht Hanks als einen elenden Mann, der das Leben aufgegeben hat, aber seine pessimistischen Ansichten in Frage gestellt sieht, als eine lebhafte junge Familie auf der anderen Straßenseite einzieht und schließlich sieht, wie dieser alte Grump eine lebensverändernde Freundschaft bildet.

Das blassblaue Auge [Netflix] - 6. Januar

Christian Bale unternimmt eine Reise ins Amerika der 1830er Jahre, um die Rolle von Augustus Landor zu spielen, einem Privatdetektiv, der den Fall eines Grizzlymordes lösen soll. Mit Hilfe eines jungen Edgar Allen Poe soll dieser Film eine beunruhigende und zutiefst beunruhigende Geschichte erzählen, die viel tiefer geht als der anfängliche Mord.

M3gan - 13. Januar

Wir alle kennen die Geschichte von Chucky und was dieses teuflische Spielzeug in seiner Freizeit gemacht hat, also könnte man denken, dass wir aufhören würden, mörderische Puppen zu kreieren, oder? Nun, nein. Nachdem sie der Hausmeister ihrer jungen achtjährigen Nichte Cady geworden war, entschied Allison Williams' Gemma, dass die beste Erziehungsmethode darin besteht, das kleine Kind mit einem vollständig robotergestützten Spielzeugprototyp namens M3GAN zu verbinden. Es dauert nicht lange, bis die Puppe beginnt, ein Eigenleben zu entwickeln, was zu allen möglichen bösen Konsequenzen führt.

The Last of Us [Sky/Now TV] - 16. Januar

Die Spieler werden mit Joels und Ellies bahnbrechendem Abenteuer mehr als vertraut sein, aber für diejenigen, die noch nie die Chance hatten, das gefeierte Action-Abenteuer von Naughty Dog zu erleben, wird HBO Max bald seine Version der emotionalen postapokalyptischen Geschichte veröffentlichen. Mit Pedro Pascal und Bella Ramsey als Joel und Ellie wird das Duo in dieser Serie eine feindliche Welt überleben lassen, während es versucht, die USA auf der Suche nach Zuflucht zu durchqueren.

That '90s Show [Netflix] - 19. Januar

Vor zwei Jahrzehnten wurde That '70s Show zu einer der größten Sitcoms, die unsere Fernsehbildschirme zierten. Kurz nachdem die Serie ein Comeback mit That '80s Show versucht hatte, einer Serie, die die Brillanz des Originals nicht wirklich einfangen konnte, aber obwohl dies der Fall ist, versucht Netflix es noch einmal, indem es That '90s Show diesen Monat auf die Streaming-Plattform bringt. Diese Serie spielt Mitte der 90er Jahre und dreht sich um Eric und Donnas Tochter Leia, die sich mit dem Teenagerleben auseinandersetzt, und sieht auch mehrere Darsteller, die wieder in ihre früheren und jetzt viel älteren Rollen zurückkehren.

Babylon - 20. Januar

Dieser Film scheint die Definition von Völlerei und Hedonismus zu sein. Nach dem Aufstieg und Fall einiger verschiedener Stars, die die Dekadenz des frühen Hollywood erkunden und erleben, bietet dieser Film von Damien Chazelle eine gestapelte Besetzung, darunter Brad Pitt, Margot Robbie, Tobey Maguire, Olivia Wilde und mehr.

Lockwood & Co. [Netflix] - 27. Januar

Netflix setzt diesen Monat einen neuen Dreh auf Ghostbusting, wenn die actiongeladene Serie Lockwood & Co. auf dem Dienst debütiert. Nach der Geschichte eines winzigen Start-up-Unternehmens in London sehen diese Serie zwei Teenager und ein psychisch begabtes Mädchen, die sich mit allen möglichen verschiedenen Geistern auseinandersetzen, über eine Geschichte, die ein Geheimnis lüftet, das das Schicksal der Geschichte verändern wird.

You People [Netflix] - 27. Januar

Es scheint seltsam zu denken, dass wir Jonah Hill und Eddie Murphy noch nie für eine Komödie gesehen haben, aber das ändert sich alles in diesem Monat, wenn der Netflix-Film You People erscheint. In diesem Film werden die beiden Comedy-Ikonen die moderne Liebes- und Familiendynamik überwinden und navigieren, während sie sich gleichzeitig mit kollidierenden Kulturen und gesellschaftlichen Erwartungen auseinandersetzen.

Und das tut es auch. Es gibt ein paar große Filme und Serien, nach denen Sie Ausschau halten sollten, aber wenn Sie sich auf einige massive Blockbuster freuen, kehren Sie später in diesem Monat zurück, wenn wir sehen, was der Februar 2023 für Unterhaltungsfans bereithält.