Screen Time - April 2026

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Der Frühling ist nun wirklich da, und während man vielleicht erwartet, sich bald in die weite, böse Welt hinauszuwagen und immer mehr Zeit im Freien zu verbringen, werden die zahlreichen neuen Filme und Fernsehserien, die in die Kinos und auf die Streaming-Plattformen kommen, ihr Bestes tun, um einen vom Gegenteil zu überzeugen. Der April ist randvoll mit Filmen und TV-Serien, die man sich nicht entgehen lassen sollte, und wie immer haben wir für die diesmonatige Folge von Screen Time die Crème de la Crème zusammengestellt.

Wie immer basieren unsere Entscheidungen auf einem britischen Veröffentlichungskalender, daher solltet ihr vor Ort genaue Informationen und Listings überprüfen.

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Der Super Mario Galaxy Film - 1. April

Der Auftakt der Folge könnte einer der größten Filme des Jahres werden. Nach dem herausragenden Werk von The Super Mario Bros. Movie sind Illumination und Nintendo zurück für eine kosmische Fortsetzung, die die charismatische Besetzung für ein galaktisches Abenteuer in die Sterne führt. The Super Mario Galaxy Movie will das Pilzkönigreich hinter sich lassen und führt dabei eine Menge anderer legendärer Charaktere aus der größeren Mario-Welt ein und liefert so ein Abenteuer, das Videospielfans nicht verpassen wollen.

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Das Drama - 3. April

Robert Pattinson und Zendaya sind derzeit zwei der größten Filmstars der Welt, daher ist es natürlich einen Fokus wert, die beiden für einen von A24 produzierten Film zusammenzubringen. Das Drama folgt einem glücklich verlobten Paar, dessen Hochzeitswoche auseinanderfällt, als ein dunkles Geheimnis aufgedeckt wird und ihre Beziehung wirklich auf die Probe gestellt wird...

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Fuze - 3. April

Suchst du nach geradlinigerer Action? Wenn ja, solltest du deine Aufmerksamkeit auf Fuze richten. Dies ist ein Film, in dem ein Spitzenteam von Kriminellen einen legendären Coup vollendet, indem es eine nicht explodierte Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg als Lockvogel benutzt. Mit Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Sam Worthington und Gugu Mbatha-Raw im Cast erwartet man einen ziemlich mit Stars besetzten Film.

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Star Wars: Maul - Shadow Lord [Disney+] - 6. April

Dein Lieblings-Sith-Lord, der zum Verbrecherboss wurde, kehrt im April mit seiner eigenen, dedizierten Spin-off-Animationsserie von Star Wars zurück. Maul - Shadow Lord erforscht die Ereignisse in Darth Mauls Leben nach den Klonkriegen und sieht, wie er sein kriminelles Imperium auf einem Planeten wieder aufbaut, der den Griff und die bedrückende Belastung des Imperiums noch nicht erfahren hat.

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The Boys: Staffel 5 [Prime Video] - 8. April

Letztlich läuft alles darauf hinaus. Nach vier Staffeln atemberaubender Gewalt ist es endlich Zeit, dass The Boys ihren Abschluss finden - alles in Form eines eigenen letzten Kapitels, in dem Billy Butcher und seine Bande gegen Homelander und Vought kämpfen - ein zweifellos blutiges, verdrehtes und etwas urkomisches Finale.

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Ready or Not 2: Here I Come - 10. April

Samara Weaving scheint einfach keine Pause zu bekommen. Nachdem sie die brutalen Ereignisse von Ready or Not überlebt hat, ist die Schauspielerin nun wieder auf der Flucht als Grace, in einer eigenen Fortsetzung, in der sie von vier rivalisierenden Familien gejagt wird, die um einen nun vakanten Thron konkurrieren. Werden sie und ihre Schwester, gespielt von Kathryn Newton, überleben?

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Outcome [Apple TV] - 10. April

Es gibt einige wichtige Gründe, diesen Monat Zeit für Apple TV zu investieren, und ein Beispiel ist die neueste Regiearbeit von Jonah Hill. Der ikonische Comedy-Schauspieler sitzt wieder auf dem Regiestuhl (und steht vor der Kamera) für den Film Outcome, ein Projekt, das Keanu Reeves' Reef Hawk folgt, einem ehemaligen Hollywood-Star, der nach fünf Jahren Abwesenheit mit einer lähmenden und geheimen Drogensucht wieder ins Rampenlicht rücken will.

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Undertone - 10. April

A24 steht ein arbeitsreicher April bevor, denn als Nächstes steht ein weiteres unverzichtbares Horrorprojekt der Produktionsfirma an. Undertone ist eine spannende und beunruhigende Geschichte über eine Podcast-Moderatorin, die unerwartet etwas Dunkleres und Verdrehteres in ihr Leben aufnimmt, während sie schreckliche Aufnahmen im Rahmen ihrer fortlaufenden Krimiserie hört.

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Euphoria: Staffel 3 [HBO Max] - 13. April

Wir mussten länger warten als gedacht, aber endlich kehrt Euphoria diesen April mit dem dritten Kapitel der übergreifenden Geschichte auf die Fernsehbildschirme zurück. Diese Dramaserie wendet sich vom Chaos der Highschool ab und zeigt die Darsteller nun als junge Erwachsene, die mit all den Belastungen und dem Druck dieser Lebensphase zu kämpfen haben. Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Jacob Elordi und weitere kehren für die nächste Staffel zurück.

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Margo's Got Money Troubles: Staffel 1 [Apple TV] - 15. April

Eine der weiteren großen Apple-TV-Neuerungen im April ist die neue Comedy-Drama-Serie Margo's Got Money Troubles. In dieser Serie übernimmt Elle Fanning die Hauptrolle und sie spielt eine junge Mutter, die, um mit wachsender finanzieller Belastung umzugehen, sich OnlyFans zuwendet und den Rat ihres entfremdeten Wrestling-Vaters nutzt, um das Beste aus der Plattform herauszuholen.

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Beef: Staffel 2 [Netflix] - 16. April

Wie immer hat Netflix im April einige Highlights zu bieten, darunter die Rückkehr der Comedy-Serie Beef. Ab dem Krieg zwischen Steven Yeun und Ali Wong dreht sich diese zweite Staffel um das junge Paar von Charles Melton und Cailee Spaeny, das einen beunruhigenden Kampf zwischen Oscar Isaac und Carey Mulligans Ehepaar überwindet.

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Lee Cronin's The Mummy - 17. April

Wieder ein Film für die Horror-Freaks da draußen. Lee Cronin aus Evil Dead Rise sitzt wieder im Regisseursitz für einen weiteren grausamen und verdrehten Film, der sich um eine lange verschollene Tochter dreht, die als etwas anderes zurückkehrt... Lee Cronins The Mummy ist eine Geschichte, die in den Mythos der Mumifizierung eintaucht und zeigt, wie eine Familie von ihrer einst schönen Tochter heimgesucht wird.

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Stranger Things: Tales from '85 [Netflix] - 23. April

Die Hauptgeschichte von Stranger Things mag ihren Abschluss gefunden haben, aber es gibt immer noch Gründe, für übernatürliche und ungewöhnliche Abenteuer nach Hawkins zurückzukehren. Ein solches Beispiel ist die Zeichentrickserie Stranger Things: Tales from '85, ein isolierteres Abenteuer, das zeigt, wie Eleven und die Bande im Winter 1985 mit einem paranormalen Rätsel umgingen, das die Stadt bedrohte, als sie noch viel jünger waren.

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Michael - 24. April

Ihr kennt den Mann, ihr kennt seine Musik, aber kennt ihr auch wirklich seine Geschichte? Ihr kennt den Mann, ihr kennt seine Musik, aber kennt ihr auch wirklich seine Geschichte? Falls ihr euch in diesem Punkt noch nicht ganz sicher seid, dann solltet ihr euch Michael nicht entgehen lassen: Antoine Fuquas Doku-Drama, das tief in das Leben von Michael Jackson eintaucht und nachzeichnet, wie ein talentierter junger Musiker zum King of Pop aufstieg und schon bald mit all den Komplikationen zu kämpfen hatte, die weltweiter Ruhm mit sich bringt.

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Apex [Netflix] - 24. April

Das vorletzte Netflix-Projekt, das wir im April in den Mittelpunkt stellen werden, ist Apex, ein Action-Thriller, der Charlize Therons adrenalinsüchtige Figur Sasha folgt, die während des Versuchs, einen brutalen Fluss zu überwinden, ums Überleben kämpft, das über das hinausgeht, was die Natur zu bieten hat. Mit Taron Egerton und Eric Bana im Cast erwartet man einen Film, der das Mantra "Jagen oder gejagt werden" wirklich verkörpert.

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Man on Fire: Staffel 1 [Netflix] - 30. April

In der letzten Netflix-Produktion und dem abschließenden Beitrag für Screen Time im April spielt Yahya Abdul-Mateen II die Hauptrolle in einer neuen Verfilmung von Man on Fire. Basierend auf einem Roman, der auch als Inspiration für den Denzel-Washington-Film von 2004 diente, folgt Man on Fire einem ehemaligen Söldner, der sich auf eine Rachemission begibt und gleichzeitig die Tochter eines verstorbenen Kollegen beschützt.

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Wieder einmal ein echter Knaller. Wie immer könnt ihr in einem Monat wieder vorbeischauen, um zu sehen, was der Mai 2026 für Kinogänger und Nutzer von Streaming-Diensten bereithält.