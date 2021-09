Big Brain Academy: Kopf an Kopf für Nintendo Switch enthüllt, erscheint am 3. Dezember

In der vierjährigen Lebensdauer der Nintendo Switch haben wir viele klassische Marken des japanischen Herstellers nach einer langen Pause zurückkehren sehen. Abgesehen von den großen Franchise ist Anfang dieses Jahres zum Beispiel Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging auf der Hybridmaschine veröffentlicht worden und in Kürze bekommt Wario ein neues Warioware-Abenteuer. Die neueste Serie, die von Nintendo wiederbelebt wird, ist Big Brain Academy, das am 3. Dezember auf der Hybridplattform veröffentlicht wird.

Der neueste Eintrag heißt Big Brain Academy: Kopf an Kopf und es soll sich auf knifflige Duelle für bis zu vier Spieler konzentrieren. Neben Touchscreen-Schlachten auf dem Handheld wird es auch tägliche Herausforderungen für Solospieler geben. Der Titel zeichnet übrigens Geisterdaten von früheren Spielen auf, die dann asynchron miteinander wetteifern können. Dadurch sollt ihr das Gefühl bekommen, nicht alleine zu spielen. Ein dynamischer Schwierigkeitsgrad stelle laut Nintendo sicher, dass Zielgruppen jeden Alters an dieser Erfahrung Spaß haben können.