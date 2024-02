Beyond Doors

Wir alle haben uns schon einmal ein bisschen müde und erschöpft von unserem Job oder Studium gefühlt, das gehört einfach zum Leben dazu. Wir waren vielleicht nicht ganz auf dem gleichen Niveau wie unser Protagonist Caleb, der eines Tages in einer mysteriösen Dimension aufwacht, nachdem er sich in seinem Job einfach nur müde und ausgebrannt fühlt und deshalb seinen Sinn im Leben finden muss. Viel mehr erfahren wir nicht über die Geschichte und im Spiel selbst wird nichts verraten, aber es steht in der Beschreibung, wenn man es herunterlädt. Ob Caleb sich dann mit seinem Burnout abfindet, erzählt auch nicht die Geschichte, und wir erfahren auch nicht, was sein wahrer Lebensinhalt ist, aber nach Level 35 ist es einfach vorbei. Was sich ziemlich enttäuschend anfühlt, es ist kein besonders storygetriebenes Spiel, es geht darum, sich so gut wie möglich durchzupuzzeln. Obwohl ich eine gute Geschichte natürlich zu schätzen weiß, habe ich das in diesem Fall nicht wirklich erwartet, aber es wäre trotzdem schön gewesen zu wissen, was passiert, wenn das Spiel vorbei ist.

Überraschenderweise sind alle Strecken von Anfang an freigeschaltet und man kann sie somit genau in der Reihenfolge angehen, die man möchte. Du musst nicht einen abschließen, um den nächsten freizuschalten, was ich ein bisschen schade finde, da es dir ein bisschen Nervenkitzel gibt und dich motiviert, weiterzumachen. Caleb kann nicht mehr als springen und laufen und entwickelt sich während der 35 Levels absolut nichts. Es gibt einige zusätzliche Hindernisse und einige Dinge, auf die er springen kann, um ein wenig höher zu kommen, aber seine eigenen Fähigkeiten werden nicht beeinträchtigt. Ich finde das ein bisschen schade, es wäre ein bisschen interessanter gewesen, wenn er nebenbei Doppelsprung gelernt hätte oder ähnliches, es hätte mehr Möglichkeiten eröffnet und die Kurse viel interessanter gemacht.

Es ist ein sehr einfaches Setup, das leicht zu verstehen ist und für das kein direktes Vorwissen erforderlich ist, es ist ein Side-Scrolling-Abenteuer mit vielen Plattform- und Rätselelementen. Nichts Fortgeschrittenes, aber es ist nicht mehr als von Plateau zu Plateau zu springen und ganze Noten, halbe Noten und etwas später G-Krallen zu sammeln. Dies muss jedoch in der richtigen Reihenfolge geschehen und was es etwas kniffliger macht, ist, dass es Türen gibt, die als Portale fungieren, die Caleb in eine andere Richtung des Levels in eine andere Richtung bewegen, und auch Portale, die ihn entweder nach oben oder nach unten bewegen. Anfangs ist es natürlich sehr einfach, aber die Wege werden immer unübersichtlicher und es gibt sogar einige Portale, die dich direkt in den Tod führen, also musst du vorsichtig sein. Glücklicherweise können Sie es weiter versuchen, da Sie ein Spiel nicht beenden können oder ähnliches. Allerdings muss man im Todesfall auf der aktuellen Strecke wieder von vorne anfangen und das macht nicht immer Spaß, vor allem auf den letzten zehn Strecken, die recht schwierig sind. Die eigentliche Steuerung und Spielsteuerung ist ansonsten so einfach, wie es vernünftigerweise sein kann, man bewegt sich entweder mit dem linken Joystick nach rechts oder links und springt mit dem A-Knopf. Wenn ich hier etwas kritisieren sollte, dann ist es, dass es sich etwas ungleichmäßig anfühlt und einige Teile, vor allem in den späteren Teilen des Spiels, Millimetergenauigkeit bei den Sprüngen erfordern, sonst stirbt man und muss von vorne anfangen.

Werbung:

Es ist definitiv kein hässliches Spiel, das kann ich nicht sagen. Aber es ist sehr düster und Caleb hat nicht viele Charakterzüge, er sieht ein bisschen aus wie eine schattenhafte Gestalt oder vielleicht wie ein Dämon, je nachdem, wie man es sehen will, was auffällt, ist seine rote Krawatte und die Aktentasche, die er unbedingt tragen möchte. Es gibt im Allgemeinen nicht viel Farbe, aber es ist immer dunkel, der Mond leuchtet ein wenig, so dass man sehen kann, wohin man gehen muss. Von Zeit zu Zeit bekommen wir tatsächlich auch den berühmten Blutmond zu erleben, und dann leuchtet er stattdessen in einem schönen und leicht pornografischen Rot. Die Umgebung ist ansonsten nicht besonders wechselhaft, aber nach und nach gibt es einige Pilze mit guter Sprungkraft, auf die man springen kann, um etwas höher zu kommen und auch spezielle Felder, auf denen man entweder schweben kann oder die Steuerung wechselt und man genau das Gegenteil von vorher steuern muss. Es ist keine einfache Umstellung und diese Momente erfordern etwas Konzentration und Geduld. Aber ich hätte mir etwas mehr Abwechslung gewünscht, vielleicht wären einige der Tracks etwas leichter gewesen - dass man zum Beispiel die Morgendämmerung spüren kann, wenn man sich der Auflösung nähert. Es hätte ein wenig mehr Dynamik gegeben und es sich ein wenig lebendiger anfühlen lassen, als es jetzt der Fall ist, trotz der Veränderungen des Mondes.

Wenn Sie sich gerne Erfolge aussuchen, ist dies definitiv ein Spiel, das passen kann, sie sind komplett eingeprasselt und für jeden abgeschlossenen Kurs erhalten Sie einen, der 25 wert ist, was dann bedeutet, dass Sie, wenn alle 35 Kurse abgeschlossen sind, 1000 neue frische Punkte zu Ihrem Gamerscore hinzufügen können und es sieht immer ziemlich gut aus, wenn ein 100% abgeschlossenes Spiel auf der Liste steht.

Werbung:

Ich kann nicht sagen, dass ich das Gefühl habe, dass Beyond Doors eine Erfahrung ist, die ich noch lange mit mir tragen werde. In vielerlei Hinsicht fühlt es sich nicht wie viel mehr als ein Achselzucken an, aber es ist ein ziemlich harmloser und unbeschwerter Zeitvertreib, der etwa zwei Stunden dauert, wenn man Lust hat, ein paar Rätsel zu lösen. Ich hätte mir ein bisschen mehr variable Umgebungen gewünscht und sogar die eine oder andere Fähigkeit auf dem Weg dazu. Dass es auch noch so abrupt endet, ohne etwas darüber zu verraten, was eigentlich mit Caleb nach dem 35. Track passiert, ist ein bisschen schade, hat er seine Berufung gefunden und war er glücklich mit seinem Leben? Vielleicht werden wir es nie erfahren.