Beverly Hills Cop: Axel F

Es ist eine etwas bizarre Vorstellung, dass der ursprüngliche Film von 1984 ursprünglich als hartgesottener Polizeithriller gedacht war, in dem ein vernarbter Stallone einen ergrauten, wildäugigen Detroiter Polizisten spielt, der nach Los Angeles reist, um den Mord an seinem Kollegen zu rächen. Was wir bekommen haben... Es war natürlich ein ganz anderer Film, auch wenn der Rahmen derselbe war. Anstelle eines murmelnden, eingeölten, roid-gepumpten 80er-Jahre-Stly sprang der Stand-up-Comedian Eddie Murphy ein und verwandelte Beverly Hills Cop in Absprache mit Regisseur Marty Brest in eine Komödie.

Wenn man zynisch sein will, kann man Beverly Hills Cop (1984) natürlich zu einer sehr typischen Actionkomödie der Kontraste dezimieren, mit einer extravaganten Hauptfigur, die herumstolpert und seltsam lacht, den ganzen Film. Für mich ist das Original fest mit dem Charme und der Ausstrahlung der 80er Jahre verbunden, von denen Axel Foleys erster Besuch in Beverly Hills meiner Meinung nach immer noch voll ist. Ich liebe den Film. Ich habe ihn im Laufe der Jahre wahrscheinlich 25 Mal gesehen und immer genauso viel über Axels Eskapaden und über die Figur des Serge mit seinem zwielichtigen englischen Akzent gelacht. Die Fortsetzung ist auch gut. Tony Scotts zweiter Film ist durchtränkt von Atmosphäre und Charakter und funktioniert genauso gut wie das brillante Original mit einem Eddie Murphy in absoluter Höchstform. Der eher traurige dritte Film hingegen ist schwer zu mögen, da er sich weder wie ein "Cops in Hollywood"-Film noch wie etwas anfühlt, das Murphy damals wirklich machen wollte. Uninspiriert, unzusammenhängend, langweilig auf eine Weise, wie es Axel Foleys Arbeit nie war oder sein sollte.

Es ist 30 Jahre her, dass Hollywood Cop III gedreht wurde, und mit der finanziellen Unterstützung von Netflix ist Axel Foley nach Hollywood zurückgekehrt, weil ein anderer seiner Lieben Ärger mit angeheuerten Schlägern bekommen hat. Axels Tochter Jane arbeitet als Strafverteidigerin in Los Angeles und verteidigt ein Kartellmitglied, das wegen eines Mordes verhaftet wurde, den er nicht begangen hat. Ehe Jane Foley sich versieht, bedrohen maskierte Schläger ihr Leben auf die dramatischste Art und Weise, was ihren Vater dazu veranlasst, den morgendlichen Flug von Detroit nach LA zu nehmen.

Dort angekommen, stolpert Axel über eine Verschwörung, in die einige hochrangige Polizisten verwickelt zu sein scheinen, und mit Hilfe seiner alten LA-Kumpels Taggart & Rosewood und des neuen Talents Abbot (Joseph Gordon-Levitt) begibt er sich auf eine Schurkenjagd, um diejenigen zu vertuschen, die versuchen, seine Tochter zu töten und die Cops hinter der Verschwörung festzunageln, über die er gerade gestolpert ist. Die Geschichte ist, wie Sie sehen können, ziemlich identisch mit den ersten beiden Filmen, mit der Hinzufügung von Jane. Das hätte eine gute Sache sein können (einfach und nicht künstlich), wenn es mit Finesse geschrieben worden wäre und wenn die Charaktere um Axel herum besser funktionieren würden, als sie es tun. Stattdessen fühlt sich die Geschichte selbst wie eine lange Wiederholung von etwas an, das dank Charakter, Charme und Charisma Mitte der 80er Jahre großartig funktionierte, sich aber heute einfach einfallslos und albern anfühlt.

Das Ganze von Cops in Hollywood: Axel F fühlt sich sehr wie eine alte 80er-Jahre-Band an, 30 Jahre nachdem sie in Rente gegangen ist, die mit all den zerzausten Pudelhaaren und dem Eyeliner ein großes Comeback feiert und hart und unironisch daran arbeitet, so stylisch, frech und cool zu sein wie 1987, mit null Prozent Erfolg. Das Drehbuch ist dumm. Die Charaktere fühlen sich an wie Verkleidungen ihres früheren Selbst, und die Dialoge sind schrecklich. Murphy ist aber gut. Man merkt, dass er die Figur des Axel Foley vermisst hat, was bedeutet, dass er hier mit Zähnen und Klauen kämpft, um Schlüsselszenen zum Laufen zu bringen, was sie nie tun. Die Regie fühlt sich hoffnungslos langweilig an, ohne Tempo, Stil oder irgendeine Art von Dynamik und letztendlich fühlt sich der ganze Film wie eine schlechte Episode von NCIS an. Was schade ist, wenn man bedenkt, dass Axel-Foley-Fans 30 (!) Jahre auf diese Fortsetzung gewartet haben.