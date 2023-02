Beute wird in Warhammer 40,000: Darktide großzügiger

HQ

Während Warhammer 40,000: Darktide letztes Jahr mit soliden Testergebnissen veröffentlicht wurde, arbeiten die Entwickler von Fatshark ständig an Verbesserungen des Spiels und haben sogar die Veröffentlichung der Xbox-Version und der kosmetischen Inhalte verschoben, bis sie das Spiel auf dem PC repariert haben.

Eine der Änderungen im nächsten Patch zu Warhammer 40,000: Darktide ist ein großzügigeres Beutesystem. In einem neuen Entwickler-Blog gibt Fatshark in einem neuen Blogbeitrag zu , dass es die Kritik von Fans gehört hat und dass Änderungen an jeder Methode zum Sammeln von Beute kommen.

Du erhältst nach jeder Mission ein Imperatorengeschenk, basierend auf deiner Leistung, du kannst profane Waffen jeder Art auf deinem Level von der Waffenbörse kaufen, und Sire Melks Requisitorium-Verträge geben dir mehr Barren für weniger Arbeit. Insgesamt sollte dies dazu führen, dass Sie leichter Ausrüstung bekommen, aber es gibt eine Sache, die Fatshark nicht ändert, die die Fans unglücklich gemacht hat.

Das Handwerkssystem im Schrein der Omnissiah wird nämlich nicht geändert, obwohl das Element der Perk-Verfeinerung für Fans ziemlich umstritten ist, da es einen Vorteil, den Sie nicht mögen, von einem Ausrüstungsstück entfernen kann, aber Sie mit dem Ersatz festhält, ob es besser oder schlechter ist.

Was haltet ihr von diesen Änderungen in Warhammer 40,000: Darktide?