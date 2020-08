Bethesda listet Doom Eternal und The Elder Scrolls Online für PS5 und Xbox Series X

Bethesda gab gestern Nachmittag bekannt, dass sowohl Doom Eternal als auch The Elder Scrolls Online für Playstation 5 und Xbox Series X veröffentlicht werden. Wer den brachialen Shooter oder das umfangreiche Fantasy-MMO bereits auf PS4 oder Xbox One besitzt, kann angeblich ohne Aufpreis den Sprung in die nächste Generation wagen. Die Entwickler erklären, dass sie unter Hochdruck daran arbeiten, dass diese Versionen schnellstmöglich abwärtskompatibel auf der neuen Hardware laufen. Gleichzeitig stellen sie klar, dass die richtigen Next-Gen-Updates erst zu einem späteren Zeitpunkt fertiggestellt werden würden. Offensichtlich gibt es da also einen Unterschied, der uns aktuell noch nicht so richtig klar ist. Beide Spiele werden jedenfalls Verbesserungen für PS5 und Xbox Series X erfahren, obwohl Bethesda erst in den kommenden Wochen konkrete Details dazu mitteilen möchte.