Bethesda bringt Zombie Doom Slayer als limitiertes Sammlerstück auf den Markt

Wer Bethesdas "DOOM Slayers"-Club beigetreten ist, bekommt Zugang zu einem exklusiven Skin im kommenden Dämonen-Shooter Doom Eternal. Das Design ist von untoten Zombies inspiriert und konnte sicher die eine oder den anderen Fan davon überzeugen, bei der Initiative mitzumachen und sich Werbe-E-Mails zusenden zu lassen. Falls ihr ein ganz großer Fan des Skins seid, dann könnt ihr euch das Design nun auch als limitierte Statue sichern. Der Entwickler hat 2000 Exemplare des Zombie Doom Slayers aus Kunstharz anfertigen lassen und vertreibt sie über ihren Bethesda Gear Store. Die Figur ist 20 Zentimeter groß, handbemalt und kostet knapp 80 Euro. Doom Eternal erscheint am 22. November für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch. Was haltet ihr davon?