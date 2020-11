Bethesda: Bei jedem The-Elder-Scrolls-Spiel gab es eine Form von Xbox-Exklusivität

Viele Leute träumen ab zu von The Elder Scrolls VI und da Microsoft gerade dabei ist, Bethesda Game Studios zu kaufen, ist nicht länger garantiert, dass der Titel auch auf der Playstation 5 erscheinen wird. In einem Interview mit IGN sprach Bethesdas Studiochef Todd Howard über das Thema und gab zu bedenken, dass es für ihn "schwer vorstellbar" sei, wenn das Spiel nicht auch auf der Playstation 5 erscheinen würde. Anschließend erklärte er, dass es bei allen bisher veröffentlichten The-Elder Scrolls-Spielen jedoch eine Form der Microsoft-Exklusivität gab:

"Bei allen Spielen, die ich produziert habe, haben wir in irgendeiner Weise mit Microsoft zusammengearbeitet. Bei Starfield und The Elder Scrolls VI dürfte das eine größere Partnerschaft werden. Natürlich kann ich nicht wirklich absehen, [wie das ablaufen wird], aber wir haben als Indie-Studio unsere [Erfahrungen] gesammelt. Wenn ihr euch jedes The-Elder-Scrolls-Spiel anseht, dann gab es eine Form der Exklusivität auf Xbox oder mit Microsoft. Wir haben bei jedem Spiel [mit ihnen] zusammengearbeitet. Morrowind war im Grunde ein Konsolenexklusivspiel, Oblivion war eine lange Zeit exklusiv, Skyrims DLCs war [ebenfalls] für einen langen Zeitraum exklusiv. Wir werden entscheiden, was für unser Publikum zu gegebener Zeit am sinnvollsten ist. Ich kann heute noch nicht wirklich absehen, wie das am Ende aussieht."

Auf der anderen Seite können wir erwarten, dass The Elder Scrolls VI für Android, möglicherweise iOS, PC (Microsoft Store und Steam) und Xbox Series verfügbar sein wird, so es denn irgendwann erscheint. Es dürfte also nicht sehr schwierig werden, das Spiel auf einer beliebigen Plattformen zu spielen.