Besuchen Sie uns für die Eröffnungsstunde von God of War: Ragnarök auf der heutigen GR Live

HQ

God of War: Ragnarök ist fast da. Die Fortsetzung des gefeierten Abenteuers von Santa Monica Studio debütiert in Europa in nur wenigen Stunden, um Mitternacht, aber vorher werden wir einen Sprung in die Action bekommen, indem wir in die Eröffnungsstunde des Spiels auf der heutigen GR Live eintauchen.

Besuchen Sie mich auf der GR Live-Homepage zur üblichen Zeit von 15:00 GMT / 16:00 Uhr MEZ, um zu sehen, wie der nächste Ausflug von Kratos und Atreus beginnt, und bevor wir damit beginnen, sollten Sie sich auch die Meinungen zum Spiel in unserem Review hier ansehen.