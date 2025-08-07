Bestes Spiel des Jahres bisher (Teil 1)

HQ

(10) Le Mans Ultimate

Nach mehreren langen Jahren, in denen es Studio 397 nicht gelungen ist, Rfactor 2 so zu reparieren, wie es die Fans wollten, und nachdem die Motorsport Games Eigentümergruppe das Spiel eingestellt, Mitarbeiter entlassen und sich Kapital geliehen hatte, dachte keiner von uns, dass die 1.0-Version von Le Mans Ultimate ein gutes Spiel sein würde. was es (tatsächlich) war - und ist. Großartige Autophysik, brillante Grafik, brillanter Sound und Online-Rennen, die vom ersten Tag an Konkurrenten wie Raceroom, Assetto Corsa Competizione und Automobilista 2 - Le Mans Ultomate überholt haben, ist das bisher zehntbeste Spiel des Jahres.

(09) Elden Ring Nightreign

Elden Ring Nightreign ist eine großartige Rückkehr in eine Welt, die bereits in die Spielegeschichte eingebrannt ist. Diese Fortsetzung schafft es, das zu vertiefen, was wir am Original geliebt haben - mit neuen Gebieten, unvergesslichen Gegnern und einer dunklen, fast traumhaften Atmosphäre. Die Kämpfe sind ebenso herausfordernd wie befriedigend, und mit dem Fokus auf Teamwork wird Nightreign zu einer kollektiven Reise in den Wahnsinn oder in den Ruhm. Nightreign zeigt, dass FromSoftware immer noch Meister darin sind, Story, Emotionen und Gameplay auf eine Weise miteinander zu verweben, wie es nur wenige andere können. Darüber hinaus waren sie seit der Veröffentlichung großartig darin, schwierigere Bosse zu implementieren, so dass wir auch nach dem letzten Boss zurückkehren wollten.

(08) Donkey Kong Bananza

Nintendo wird seit jeher mit purem Spielvergnügen in Verbindung gebracht. Wir haben es schon so oft gesehen und es besteht kein Zweifel, dass wir es immer wieder sehen werden. Als sie keinen Mario oder Zelda für ihre makellose Konsole parat hatten, hatten sie zum Glück ein anderes Maskottchen, auf das sie zurückgreifen konnten. In den Händen des Teams, das uns Super Mario Odyssey gegeben hat, werden wir dann mit einem Plattform-Abenteuer verwöhnt, bei dem Verspieltheit, Charme und einfach nur Spaß über allem stehen. Mit einer großen Anzahl fantastischer Welten, in denen es möglich ist, die meisten Dinge zu zerschlagen, die voller Geheimnisse sind, nimmt uns das fantastische Duo Esel und Pauline mit auf ein fantastisches Plattform-Abenteuer. Jedes Mal, wenn du den Controller in die Hand nimmst, ist es unglaublich unterhaltsam. Nintendos Fähigkeit, uns in diesem Genre etwas Erstaunliches zu bieten, wird mehrfach unter Beweis gestellt - aufgebaut auf dem Konzept, so ziemlich alles zerschlagen zu können, was man sieht. Am Ende des Tages ist das Wichtigste, dass Videospiele Spaß machen. Nintendo macht sich das hier im Großen und Ganzen zunutze.

(07) Mario Kart World

Wieder einmal hat Nintendo bewiesen, dass sie ein bewährtes Konzept nehmen und gerade genug verbessern/verändern können, um die Spieler mit einem geladenen Rezept zu faszinieren. Mit neuen und bekannten Treibern glitten wir in eine offene Spielwelt mit optimierten und erweiterten Spielmechaniken, die es uns buchstäblich ermöglichten, an den Wänden zu fahren - wenn wir nicht gerade zwischen den Levels oder auf Geländern fuhren. Die etablierten und neu eingeführten Power-Ups des Titels schlossen und zerbrachen Freundschaften auf den vielen spielerischen Abkürzungen zur Ziellinie, sei es in klassischen Raubüberfällen oder online über Knockout Tour. Das Warten auf den Flaggschiff-Titel für Switch 2 hat sich gelohnt und führte zu einem unserer Meinung nach unverzichtbaren Kart-Rennspiel, das auch in den kommenden Jahren als Nährboden für neue und kontinuierliche Inhalte dienen wird.

(06) Blauer Prinz

Es hat etwas fast Bizarres an sich, dass fünf Personen eines der mit Abstand denkwürdigsten Spielerlebnisse des Jahres entwickelt haben und wir sprechen natürlich über das Puzzle-Abenteuer Blue Prince, das in den Monaten seit seiner Veröffentlichung viele von uns hypnotisiert hat. Großartige Struktur, gelungene Ästhetik, einprägsame Geschichte, gut motivierte Charaktere und phänomenale Rätsel machten dieses Spiel zu einem unvergesslichen Spiel und werden definitiv auf unserer Liste der besten Spiele des Jahres stehen, wenn der Dezember näher rückt.

Der zweite Teil dieser Top-Liste und die fünf besten Spiele des Jahres (bisher) werden morgen veröffentlicht.