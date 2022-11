Beste männliche Schauspieler aller Zeiten

HQ

(10) Daniel Day-Lewis

Wir betrachten My Left Foot und Lincoln als Daniels beste schauspielerische Leistungen, bei denen er wirklich verzaubert, während seine gefeierte Leistung in There Will Be Blood eher etwas zu stürmisch ohne wirkliche Nuancen ist. Wir lieben Daniel auch in dem Drama Im Namen des Vaters und in Der letzte Mohikaner.

(09) Robert De Niro

Raging Bull, Cape Fear, Der Pate II, Taxi Driver und The Deer Hunter sind der ultimative Beweis dafür, wie großartig Robert De Niro ist oder war. In den letzten 15 Jahren hat der alte Mann meistens dummen Müll gemacht, aber es war einmal der Beste von allen.

(08) Leonardo DiCaprio

The Wolf of Wall Street, Aviator, Django Unchained, What's Eating Gilbert Grape, Shutter Island, Once Upon a Time in Hollywood... Leos Verdienstliste ist lang und gefüllt mit wirklich bemerkenswerten Leistungen, die ihn zu unseren acht machen.

(07) Anthony Hopkins

Sir Anthonys Auftritte in Filmen wie Das Schweigen der Lämmer, Der Vater, Der Rand und Die Überreste des Tages sind nichts, was wir jemals unterschätzen würden, und es besteht kein Zweifel, dass er einer der besten männlichen Schauspieler der Neuzeit ist.

(06) James Stewart

Heckscheibe, es ist ein wunderbares Leben, Schwindel... Stewart war einst die Definition eines Filmstars, und sein stoisches, aber verletzliches Auftreten und seine natürliche Präsenz in Dutzenden von großartigen Filmen machen ihn zu unseren offensichtlichen sechs.

(05) Tom Hanks

Cast Away, Forest Gump, Saving Private Ryan, Captain Philips, Road to Perdition, The Green Mile, Toy Story... Tom Hanks ist heute eine Kult-Ikone und hat so viele Rollen, Genres und Arten von Filmen gemeistert, dass er hier ein Naturtalent ist.

(04) Christian Bale

Vice, American Psycho, The Fighter, Out of the Furnace, The Dark Knight, 3:10 To Yuma... Bale ist in relativ kurzer Zeit hoch in die Charts gesegelt und wird sicher weiterhin die Oscars abonnieren und das Kinopublikum mit seiner erstaunlichen Intensität und seiner Fähigkeit, sich nie zu wiederholen, begeistern.

(03) Marlon Brando

Der Pate, Apocalypse Now, Eine Straßenbahn namens Sehnsucht, am Wasser... Brandos Schauspiel wird jetzt von allen als Bezugspunkt verwendet, von DiCaprio über Edward Norton bis hin zu Bale, und natürlich verstehen wir genau, warum. Er war der Riese der Riesen.

(02) Philip Seymour Hoffman

The Master, Capote, Magnolia, Mission Impossible III, 25th Hour, Moneyball, The Big Lebowski, Boogie Nights... Die Menge an wirklich originellem, glaubhaft einprägsamem Schauspiel, das dieser Kerl während seiner Karriere ausmachte, ist richtig gut bestückt. Eine magische Präsenz und die Fähigkeit, an einem Tag einsam schüchtern und neurotisch und am nächsten eisig psychotisch zu spielen.

(01) Denzel Washington

Fences, Training Day, Man on Fire, The Hurricane, Flight, He Got Game, Malcolm X und Philadelphia sind nur eine dürftige Auswahl all der phänomenalen Rollen, für die Denzel verantwortlich ist, und allein der Gedanke, dass er nach eigener Aussage nur "auf halbem Weg" ist, gibt uns die Hoffnung, die wir für zukünftige Filme brauchen. Er ist der Beste... Das Beste vom Los.