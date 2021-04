Bestätigt: Termin für Ghosts 'n Goblins Resurrection auf PC, Xbox One und PS4 im Juni

You're watching Werben

Update, 25. April 2021, 19:05 Uhr:

Capcom hat via Kurznachrichtendienst bestätigt, dass Ghosts 'n Goblins Resurrection am 1. Juni auf Playstation 4, Xbox One und PC erscheint.

Originale Meldung:

Capcom hat im Februar das knüppelschwere Jump'n'Run Ghosts 'n Goblins Resurrection auf der Nintendo Switch veröffentlicht, möchte die potentielle Zielgruppe jedoch mit der Unterstützung weiterer Plattformen ausweiten. Bislang wurden Versionen des Spiels für PC, PS4 und Xbox One bestätigt, allerdings gibt es noch keinen erwarteten Termin für diese Portierungen. Der Microsoft Store ist auskunftsfreudiger, denn dort werden Vorbesteller seit kurzem darauf hingewiesen, dass der Vorbestellungszeitraum am 31. Mai endet. Gematsu schlussfolgert, dass der 1. Juni der gewählte Veröffentlichungstermin sein dürfte, allerdings ist das nicht offiziell bestätigt. Laut dem Microsoft Store werden sich Vorbesteller bereits am dem 31. Mai Zugang zum Spiel verschaffen können, wenn sie das Spiel früh genug bezahlen.