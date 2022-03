Bestätigt: Sony stellt überarbeitetes Playstation-Plus-Angebot vor, Integration von PS Now erfolgt im Juni

HQ

Die Gerüchte rund um bevorstehende Änderungen an den Online-Diensten der Playstation-Konsolen waren sehr laut und am Nachmittag hat Sony diese Berichte offiziell bestätigt. Im Juni wird das Abonnement "Playstation Plus" mit dem Streaming-Angebot "Playstation Now" zusammengelegt. Der Hersteller bietet seinen Kunden drei kostenpflichtige Optionen an, die monatlich zwischen 8 und 17 Euro kosten:

Playstation Plus Essential (9 Euro im Monat, 25 Euro für drei Monate, 60 Euro im Jahr):





zwei Spiele im Monat stehen via Download bereit

Rabatte im Shop

Speicherstände lassen sich in der Cloud sichern

Zugang zu Online-Spielmodi und -funktionen



Playstation Plus Extra (14 Euro im Monat, 40 Euro in drei Monaten, 100 Euro im Jahr):





alle Vorzüge der vorherigen Preisstufe

Katalog aus etwa „400" PS4- und PS5-Spielen können heruntergeladen und genutzt werden



Playstation Plus Premium (17 Euro im Monat, 50 Euro in drei Monaten, 120 Euro im Jahr):





alle Vorzüge der beiden vorherigen Preisstufen

Zugang zu „340" älteren PS1-, PS2-, PS3- und PSP-Spielen, die via Cloud-Streaming oder als Download-Option angeboten werden

PS4- und PS5-Spiele stehen ebenfalls via Games-Streaming auf Konsole und PC bereit

zeitlich befristete Spiele-Demos



Laut Sony wir der Dienst phasenweise starten, also nicht überall auf der Welt zum gleichen Zeitpunkt verfügbar sein (in Märkten, in denen Playstation Plus nicht angeboten wird, zahlen Abonnenten etwas weniger Geld). Wir in Deutschland haben Glück, da die PS-Now-Streaming-Infrastruktur bereits besteht. Die Online-Bibliotheken im PS+-Extra- und PS+-Premium-Abo sollen regelmäßig aufgefrischt werden und deshalb stehen nicht alle Titel von Anfang an zur Verfügung.

Bestehende Kunden von PS Now müssen zudem beachten, dass der Dienst ab Juni nicht mehr länger verfügbar ist. Wer das Streaming-Abo über diesen Zeitpunkt hinaus abonniert, wird für die zusätzliche Dauer automatisch ein Playstation-Plus-Premium-Mitglied. Der Aufpreis entfällt in diesem Fall.

Quelle: Sony.