Bestätigt: Christopher Nolan wird Homers Odyssee für die große Leinwand adaptieren

Die Universal Studios haben gerade bestätigt, dass Christopher Nolan bei einer actiongeladenen Adaption von Homers Odyssee Regie führen wird, die am 17. Juli 2026 weltweit in die Kinos kommen soll. Laut einem kürzlich veröffentlichten Beitrag von Universal on X wird der Film modernste IMAX-Technologie verwenden, die ein atemberaubendes visuelles Erlebnis wie nie zuvor verspricht.

Homers Epos folgt Odysseus, dem König von Ithaka, der sich auf seiner langen Heimreise nach dem Trojanischen Krieg unglaublichen Gefahren stellt. Auf seinem Weg begegnet er mythischen Kreaturen wie den Zyklopen, Sirenen und der Zauberin Circe, während er sich durch zeitlose Themen wie Loyalität, Klugheit und Trotz gegen die Götter bewegt.

Während "Die Odyssee" bereits zuvor verfilmt wurde – vor allem in dem Film "Ulysses" von 1954 mit Kirk Douglas in der Hauptrolle und der Miniserie von Andrei Konchalovsky aus dem Jahr 1997 –, verspricht Nolans Version, die Geschichte zu neuen Höhen zu führen. Glaubst du, dass Nolans Version mit seinem Markenzeichen, der visuellen Erzählweise und der komplizierten Handlung, die endgültige Version von The Odyssey für eine neue Generation werden könnte?