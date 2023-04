Bericht: Ubisoft+ kommt auf Xbox ist "bevorstehend".

HQ

Der Xbox Game Pass und der PC Game Pass-Abonnementdienst sind der Eckpfeiler des Videospielgeschäfts von Microsoft. Ein Angebot, das auf der Ultimate-Stufe Zugang zu Hunderten von Spielen auf beiden Plattformen bietet, sowie Rabatte und die Möglichkeit, auf andere Dienste wie EA Play, das Angebot des Publishers für seine Spiele, zuzugreifen.

Ubisoft scheint auch in das Xbox-Ökosystem einsteigen zu wollen, da es bereits auf PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium mit der Option Ubisoft + Classics festgelegt ist. Zwei bekannte Brancheninsider wie der Twitter-Nutzer ScriptLeaksR6 (ein Experte für die Vorschau von Ubi-Ankündigungen) und der Journalist Jez Corden behaupten, dass die Ankunft von Ubisoft+ auf Xbox "unmittelbar bevorsteht" . Tatsächlich setzt Script seine Ankunft auf Mitte April, was bedeutet, dass wir die offizielle Ankündigung erst nach den Osterferien haben können.

Wir müssen bis nächste Woche warten, um mehr Details über eine mögliche Ankündigung zu erfahren, sowie die Spiele, die kommen werden, und den gewählten Modus, sowie ihre Aufnahme in Game Pass Ultimate.

