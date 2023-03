Bericht: Suicide Squad: Kill the Justice League verzögert auf Sturz

HQ

Die Erwartungen an Rocksteadys nächstes Projekt waren extrem hoch, nachdem das Studio uns Juwelen wie Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City und Batman: Arkham Knight gegeben hatte, so dass es fast unvermeidlich war, dass die offizielle Enthüllung von Suicide Squad: Kill the Justice League viele ziemlich unterfordert zurückließ. Diese ersten Monate des Jahres 2023 haben nicht gerade geholfen, da der durchgesickerte Screenshot, der einen Battle Pass und mehrere Währungen zeigt , eine Kette enttäuschter Aufschreie auslöste, die nach der Gameplay-Präsentation und der Wiederholung, dass das Spiel immer eine Online-Verbindung benötigt, weiter zugenommen hat. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe für die jüngste Entscheidung von Warner Bros. Discovery.

Sowohl Jason Schreier von Bloomberg, Jez Corden von Windows Central als auch Ihre haben wirklich von sehr zuverlässigen Quellen erfahren, dass Suicide Squad: Kill the Justice League vom 26. Mai auf ein noch zu spezifizierendes Datum in diesem Herbst verschoben wurde. Es ist wichtig zu beachten, dass diese zusätzliche Zeit nicht dazu verwendet wird, etwas Bemerkenswertes in Bezug auf das Kernspiel oder die Systeme zu ändern, sondern nur das zu polieren, was bereits vorhanden ist.

Schreier sagt nur, dass das Spiel auf später in diesem Jahr verschoben wurde, während Corden behauptet, dass es jetzt für das letzte Quartal angesetzt ist. Irgendwie interessant, da ich letzte Woche gehört habe, dass sie auf August oder September abzielen, aber vielleicht führt Starfields neu angekündigtes Veröffentlichungsdatum zu einigen Änderungen, um das zu bekommen, was wie ein weiteres Marvel's Avengers und Gotham Knights aussieht und Bethesdas mit Spannung erwartetes Spiel zum Teufel bringt. Ich gehe davon aus, dass wir spätestens morgen eine offizielle Bestätigung dafür bekommen.