Bericht: Star Wars: The Acolyte startet im Sommer

Seit seiner Ankündigung hat sich Star Wars: The Acolyte als eine der interessanteren Star Wars Produktionen hervorgetan, einfach weil er 50 Jahre vor den Ereignissen von Episode 1 - The Phantom Menace spielt, was bedeutet, dass er wahrscheinlich eine Erzählung erforschen wird, die sonst nur in anderen großen Star Wars Fernsehsendungen und Filmen angedeutet wurde. Die Serie wird auch mit einer aufregenden Besetzung aufwarten, darunter Dafne Keen, Jodie Turner-Smith, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Carrie-Anne Moss und mehr.

Obwohl wir diese Informationen schon seit einiger Zeit kennen, einschließlich Teilen der Handlung, haben wir das Premierendatum der Serie noch nicht offiziell erfahren. Collider hat nun jedoch berichtet, dass wir davon ausgehen können, dass The Acolyte im Sommer auf Disney+ debütieren wird. Dies muss von Disney noch bestätigt werden, aber Collider hat eine gute Erfolgsbilanz mit seinen Berichten.

Wenn es ankommt, wirst du The Acolyte sehen?