Bericht: Star Wars: The Acolyte landet Anfang Juni auf Disney+

Während Disney anscheinend an einem Wendepunkt für Marvel und die Art und Weise, wie es neue Inhalte in dieser Seite des Geschäfts produziert, angelangt ist, tuckert der Star Wars -Zug immer noch mit voller Geschwindigkeit dahin. Die dritte Staffel von The Bad Batch debütierte gestern auf Disney+, und es gibt Pläne für eine Reihe weiterer neuer Shows und Projekte, die in A Galaxy Far, Far Away für dieses Jahr angesiedelt sind. Eines dieser Projekte ist The Acolyte, und jetzt sieht es so aus, als wüssten wir, wann es ankommen wird.

Collider hat einen Bericht veröffentlicht, in dem es heißt, dass The Acolyte ab dem 5. Juni 2024 auf Disney+ erscheinen wird. Die Serie soll ein Mystery-Thriller sein, der die aufkommenden Mächte der dunklen Seite am Ende der Ära der Hohen Republik erforscht und sich um eine ehemalige Padawan dreht, die sich mit ihrem Jedi-Meister wiedervereint, um eine Reihe von Verbrechen zu untersuchen, die sich als weitaus ernster und besorgniserregender herausstellen als ursprünglich erwartet.

Die Serie wird eine Reihe vielversprechender Darsteller zeigen, darunter Carrie-Anne Moss, Jodie Turner-Smith, Lee Jung-Jae, Manny Jacinto und mehr. Wenn sich dieser Bericht über die Ankunft der Serie bewahrheitet (Collider hat eine solide Erfolgsbilanz), können wir wahrscheinlich in den kommenden Wochen mit einem Trailer für die Serie rechnen.