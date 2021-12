Bericht: Playstation veröffentlicht 2022 eigenes Gegenstück zum Xbox Game Pass

HQ

Der stets vertrauenswürdige Jason Schreier von Bloomberg hat sich dazu entschlossen, Sonys zukünftige Pläne bereits im Voraus zu enthüllen. Demzufolge wird Sony zu Beginn des kommenden Jahres ihre ganz eigene Version des Xbox Game Pass veröffentlichen. Sowohl Schreiers, als auch unseren eigenen Quellen zufolge, sollen die Playstation Plus- und Playstation Now-Dienste fusioniert und zusätzliche, bisher nicht preisgegebene Vorteile hinzugefügt werden. Aktuell wird der neue Dienst als Spartacus betitelt. Mit dem neuen Dienst sollen sowohl neue, als auch alte Spiele direkt auf der Konsole oder per Streaming gespielt werden können, ohne (bis auf den Dienst) etwas dafür zahlen zu müssen.

Unsere Quellen zufolge besteht der einzige Unterschied zwischen Spartacus und dem Xbox Game Pass in dem Angebot. Im Gegensatz zum Xbox Game Pass, sollen in Spartacus nicht automatisch sämtliche Titel der Playstation Studios zur Veröffentlichung hinzugefügt werden. Dies könnte sich bis zur offiziellen Enthüllung noch verändern, bisher hat Sony die Pläne noch nicht finalisiert und ist im Gespräch mit reichlich Partnern und anderen Entwicklerstudios.

Es bleibt also noch genug Zeit, um eure eigenen Hoffnungen und Erwartungen zu äußern. Was sollte eurer Meinung nach in dem neuen Playstation Plus-Angebot enthalten sein? Was wärt ihr bereit dafür auszugeben?