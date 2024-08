Bericht: Oxygen Esports entlässt alle Mitarbeiter und schließt

HQ

Eine weitere E-Sport-Organisation scheint kurz davor zu sein, ins Gras zu beißen. Dexerto hat einen Bericht veröffentlicht, in dem es heißt, dass Oxygen Esports derzeit dabei ist, alle seine Mitarbeiter zu entlassen und zu schließen, nur drei Jahre nach der Partnerschaft mit dem Eigentümer von New England Patriots Kraft Sports and Entertainment.

Oxygen stellt Teams und Kader in vielen kompetitiven Szenen auf, darunter Apex Legends, Rainbow Six: Siege, Valorant, Rocket League und vor allem die Call of Duty League als Boston Breach.

Es ist zwar unklar, was die Zukunft für diese Spieler und diese Teams bringen wird, aber der Bericht stellt fest, dass die Spieler und Mitarbeiter von Oxygen heute (8. August) den Zugang zu ihrer Trainingseinrichtung am Patriot Place in Foxborough verlieren werden, wobei dies knapp vor dem Kader der Organisation Call of Duty ist, der nach Saudi-Arabien fliegt, um an der Esports World Cup teilzunehmen.

Es sieht so aus, als ob es bald eine Gelegenheit für ein anderes Team geben wird, in die CDL einzusteigen, indem es den Platz von Breach kauft, und hoffentlich werden wir auch andere Teams sehen, die einige der verschiedenen Spieler und Mitarbeiter aufnehmen und unter Vertrag nehmen, die aufgrund dieser massiven Änderung entlassen werden.