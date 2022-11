Bericht: Microsoft wird den Activision Blizzard-Deal abschwächen

HQ

Während Microsoft sagt, dass es viele Gründe gibt, warum sie Activision Blizzard kaufen wollen, hat sich ihr Konkurrent Sony nur um Call of Duty gekümmert, weil sie befürchtet, dass die Serie auf PlayStation-Formaten zu Ende gehen könnte.

Der Xbox-Chef Phil Spencer hat zuvor gesagt, dass Microsoft Call of Duty für PlayStation für "mehrere weitere Jahre" veröffentlichen wird, was der PlayStation-Chef Jim Ryan behauptet, bedeutet nur drei weitere Jahre nach Sonys aktuellem Marketing-Deal für das Franchise. Vor kurzem fügte Spencer hinzu, dass er nicht beabsichtige, PlayStation in Bezug auf Call of Duty "den Teppich unter den Füßen wegzuziehen" und sagte, er sei offen, "eine längerfristige Verpflichtung einzugehen, mit der Sony zufrieden wäre".

Letzte Woche berichtete die New York Times, dass ihre Quellen behaupten, dass Microsoft einen Zehnjahresvertrag mit Sony in Betracht ziehen würde, um das Call of Duty-Franchise auf PlayStation fortzusetzen, und jetzt ist ein anderer Nachrichtenriese zu ungefähr dem gleichen Schluss gekommen. Reuters schreibt, dass ihre Quellen sagen, dass Microsoft im Begriff ist, EU-Zugeständnisse zu machen, um eine Genehmigung zu erhalten. Diese "Abhilfe würde hauptsächlich aus einem 10-jährigen Lizenzvertrag mit PlayStation-Besitzer Sony bestehen".

Da Call of Duty das Hauptanliegen von Sony war, gehen wir davon aus, dass dies einen langen Weg zurücklegen würde, aber ob es genug ist, bleibt abzuwarten.