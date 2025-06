Bericht: Michael Bay wurde einst für einen Superman-Film unter der Regie von Henry Cavill ins Auge gefasst

HQ

Viele betrachten das DC Extended Universe immer noch als das Snyderverse, da Regisseur Zack Snyder nicht nur mit Man of Steel, sondern auch mit Batman vs. Superman: Dawn of Justice und Justice League begann. Der berühmte Regisseur nahm jedoch aus einer Vielzahl von Gründen keinen Sinn für Filme im Universum, die über diese hinausgingen, und dies führte zu einem kreativen Ungleichgewicht, das das Universum auf verschiedene erfolglose Weise führte und schließlich dazu führte, dass es implodierte und zusammenbrach.

Heute ist das DC Universe, das von James Gunn und Peter Safran geleitet wird, die Zukunft, aber es gab einmal einen verzweifelten Versuch, bei dem Henry Cavill als Superman wieder die Führung hätte übernehmen können, aber mit einem ganz anderen kreativen Kopf als Snyder am Ruder.

The Wrap berichtet, dass es einst mögliche Pläne für Michael Bay gab,Superman einen Film mit Cavill in der Hauptrolle zu inszenieren, und dass dieser Bericht von zwei verschiedenen Insidern unterstützt wird. Der Film wurde gesetzt und erhielt 2022 einen Anstoßstartversuch, aber die Misserfolge von Black Adam, Wonder Woman 1984, die geringe Leistung an den Kinokassen (der eigentlich großartigen) The Suicide Squad und die Bedenken mit The Flash führten unter anderem dazu, dass das Projekt letztendlich ins Stocken geriet und in der Erinnerung verschwand.

Obwohl Bay und Superman nicht wie ein natürliches Paar aussehen, hat der Action-Regisseur noch nie bei einem Superheldenfilm Regie geführt, daher wäre es interessant gewesen zu sehen, was daraus geworden ist.