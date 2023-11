Bericht: Marvel Studios setzt mehr auf Multi-Season-Shows statt auf limitierte Serien

HQ

Loki ist die einzige Marvel Cinematic Universe-Serie, die bisher eine zweite Staffel bekommen hat, als WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Ms. Marvel, Hawkeye, She-Hulk: Attorney at Law, Secret Invasion und Moon Knight bekamen alle eine Staffel auf Disney+, bevor sie scheinbar fertig waren. Aber das könnte sich in naher Zukunft ändern, da ein neuer Bericht von The Hollywood Reporter festgestellt hat, dass Marvel Studios sich von limitierten Serien abwendet und sich stattdessen auf Multi-Season-Shows konzentriert.

Bisher hat nur eine MCU-Serie einen zweiten Teil erhalten, nämlich die derzeit laufende Loki, und der Grund, warum die Entscheidung getroffen wurde, den Stil der Serien zu ändern, ist, dass das Ziel darin besteht, genügend Zeit für die Entwicklung der Handlung und der Charaktere zu schaffen, indem sie über mehrere Staffeln laufen.

In Zukunft wird Marvel Daredevil: Born Again, Echo, Ironheart und Agatha: Darkhold Diaries veröffentlichen, und obwohl letzteres einen Charakter aus WandaVision enthält, wird es als Spin-off und nicht als direkte Fortsetzung dieser Serie eingestuft.

Mit dieser Veränderung im Hinterkopf, welche Serie würdest du gerne als Fortsetzung sehen? Vielleicht würden Ms. Marvel oder Hawkeye gut passen, wenn man bedenkt, dass The Marvels kommt und Hawkeye seit dem Ende von The Infinity Saga ansonsten im MCU fehlt.