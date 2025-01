Bericht: League of Legends, um eine Game Changers-Division zu erhalten

HQ

Eine der wichtigsten Wettkampfszenen für Frauen im E-Sport ist das Valorant Game Changers -Turnier. Diese Liga soll Frauen und marginalisierten Geschlechtern einen Ort bieten, an dem sie sich messen und ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können, und hat im Laufe der Jahre einen immensen Boom erlebt. Offensichtlich hat dies auf Riot Games abgefärbt, die sich anscheinend darauf vorbereiten, eine Game Changers -Abteilung für League of Legends zu starten.

Einem Bericht von Sheep Esports zufolge möchte Riot eine Game Changers -Division für sein League of Legends -Ökosystem in der EMEA-Region einführen und dass das erste Turnier in diesem Jahr stattfinden und acht Teams umfassen wird. Es wird angeblich Qualifikationsturniere geben, die von SK Gaming organisiert werden, aber wie das gesamte Turnier organisiert wird, bleibt unklar, ob Riot die Herausforderung aus erster Hand angehen wird oder ob es die Aufgabe stattdessen an einen Dritten auslagert.

Wenn dies zum Tragen kommt, können wir wahrscheinlich relativ bald mit einer Ankündigung rechnen, um sicherzustellen, dass Teams und Organisationen auf die LoLGame Changers -Saison 2025 vorbereitet sind.