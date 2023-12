Bericht: Ehemalige Entwickler von CD Projekt Red arbeiten an neuem Rollenspiel namens Dawnwalker: Origins

HQ

Vielleicht haben Sie den Namen Rebel Wolves noch nie gehört. Es ist ein Studio, das von CD Projekt Red-Veteranen gegründet wurde, und obwohl es noch kein offizielles Projekt angekündigt hat, scheint es, dass wir eine gute Ahnung davon haben, woran gearbeitet wird.

In einem Twitter/X-Thread, der von Kurakasis erstellt wurde, können wir viele Informationen sehen, die darauf hindeuten, dass das erste Spiel des Studios ein düsteres Fantasy-RPG namens Dawnwalker: Origins ist. Es wird storygetrieben sein und in einem brandneuen Universum spielen, und die IP soll eine Saga werden.

In Bezug auf die Größe des Spiels wird es eher mit der Erweiterung The Witcher 3: Blood and Wine verglichen als mit etwas, das den massiven Umfang des Basisspiels hat. Trotzdem ist das ziemlich aufregend, vor allem für Leute, die ein neues düsteres Rollenspiel wollen, in das sie sich aus einer frischen, kreativen Perspektive hineinbeißen können.