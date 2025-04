Bericht: Cyberpunk 2077 auf Switch 2 mit variabler Auflösung und ungleichmäßiger Leistung

HQ

Im Laufe der Jahre hat die Switch eine ganze Reihe beeindruckender Portierungen erhalten – Spiele, die auf der Konsole wohl nicht möglich gewesen wären.

Doom, The Witcher 3 und Alien: Isolation, um nur einige zu nennen. Visuelle Kraftpakete, die auf den kleinen Handheld zugeschnitten sind. Und mit der Leistung der Switch 2 sehen wir jetzt eine ganze Welle von "neuen-alten" Veröffentlichungen – Spiele, die auf ihrem Vorgänger einfach unmöglich waren.

Cyberpunk 2077 ist eine davon – eine Portierung, die jetzt von den Leuten bei Digital Foundry genau analysiert wurde, und ihr Urteil fällt gemischt aus. Sie können etwa 120 Bilder pro Sekunde vergessen. Bis jetzt scheint Cyberpunk 2077 auf der Switch 2 ziemlich instabil zu sein und erreicht bestenfalls 30 FPS, sinkt aber häufig auf bis zu 25 FPS. Die Auflösung variiert von 540p im Handheld-Modus bis zu 1080p im angedockten Zustand.

Digital Foundry hat auch keine Anzeichen von DLSS entdeckt, aber es ist erwähnenswert, dass CD Projekt Red immer noch an der Leistungsoptimierung arbeitet und NVIDIA bestätigt hat, dass die Switch 2 die Technologie unterstützt. Vielleicht wird DLSS also nach dem Start hinzugefügt? Wer weiß.

Alles in allem scheint das Spielerlebnis auf Switch 2 besser zu sein als bei der Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 auf Xbox One und PlayStation 4 - aber seien wir ehrlich, das sagt nicht viel aus. Schauen Sie sich die vollständige Analyse unten an (ca. 1:03 im Video) und urteilen Sie selbst.

Hast du vor, Cyberpunk 2077 auf der Switch 2 zu spielen?

https://www.youtube.com/watch?v=BC8XX9pwP40