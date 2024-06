Bericht: Britischer Einzelhändler GAME stoppt physischen Spieleverkauf

HQ

Der britische Einzelhändler GAME scheint sich auf dem Weg zu einer rein digitalen Zukunft zu bewegen. In einem neuen Bericht heißt es, dass die ikonische Einzelhandelskette den Verkauf von physischen Spielen und Gaming-Hardware in den Geschäften einstellen wird.

Der Bericht, der von Gfinity Esports stammt, besagt, dass Sie weiterhin physische Medien aus dem Store erhalten können, diese jedoch vorbestellen müssen. Es ist derzeit nicht klar, ob die Konsolenstarts um Mitternacht noch auf der GAME stattfinden werden.

GAME hat sich in den letzten Jahren weiter in den physischen Verkauf bewegt, aber nicht von Spielen. Stattdessen finden Sie Funko Pops, Sammlerstücke, andere Brettspiele, Spielzeug und mehr in den Geschäften, wobei sich die tatsächlichen Spiele immer mehr so anfühlen, als würden sie die zweite Geige spielen.

GAME scheint auch auf dem Gebrauchtmarkt Fuß gefasst zu haben, wo es anderen britischen Einzelhändlern CeX gelingt, es zu übertreffen. Wir müssen abwarten und sehen, ob es in dieser modernen Spielewelt eine Zukunft für GAME gibt.

UPDATE: GAME hat inzwischen auf diesen Bericht geantwortet (danke, Eurogamer) und Folgendes gesagt:

"Diese Berichterstattung ist kategorisch nicht wahr, GAME unterstützt weiterhin den physischen Gaming-Markt und bietet eine breite Palette von physischen Spielen, Hardware, Software, Zubehör und digitalen Geschenkkarten in Geschäften und online an."