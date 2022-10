Bericht: Atomic Heart startet im Februar 2023

HQ

Es ist noch nicht allzu lange her, als Entwickler Mundfish und Publisher Focus Entertainment ankündigten, dass der FPS-Titel Atomic Heart nicht wie geplant im Jahr 2022 erscheinen würde, sondern Anfang 2023. Nun, um dem nachzugehen, wurde von WhatIfGaming berichtet, dass das Spiel im Februar debütieren wird.

Konkret hieß es, dass es der 21. Februar 2023 sein wird, wenn Atomic Heart ankommt. Weder Mundfish noch Focus sind diesem Bericht nachgegangen, aber WhatIf stellt fest: "Wir haben das stärkste Vertrauen in die Fähigkeiten unserer Quelle, also haben wir viel Vertrauen in die Materialien gesetzt, die sie mit uns geteilt haben."

Ob an diesem Datum etwas Wahres ist, hat der prominente Leaker der Spieleindustrie, The Snitch, diese Ankündigung bereits auf Twitter mit dem Augen-Emoji kommentiert, was weiter darauf hindeutet, dass es etwas Gewicht hat.