Bericht: Amazon und Sony Pictures fangen bei der God of War -Serie neu an

Es ist schon eine Weile her, dass wir zum ersten Mal von Plänen hörten, die gefeierte God of War -Serie von Santa Monica Studio in eine TV-Serie zu verwandeln. Sony Pictures bestand darin, sich mit Amazon MGM Studios zusammenzutun, um die PlayStation Productions -Bemühungen auf Prime Video zu starten, aber nach diesem ursprünglichen Bericht kam nie wirklich etwas Substanzielles, und wir wissen jetzt genau, warum.

Deadline hat berichtet, dass der Reset-Knopf gedrückt wurde und dass Sony und Amazon bei der Entwicklung dieser God of War -Serie bei Null anfangen. Es wird darauf hingewiesen, dass dies geschieht, da der Showrunner und ausführende Produzent, Rafe Judkins, das Projekt zusammen mit den EPs Hawk Ostby und Mark Fergus verlassen hat, nachdem er mehrere Drehbücher für die erste Staffel fertiggestellt hatte, aufgrund kreativer Differenzen, die von den Produktionsfirmen auferlegt wurden. Der Bericht von Deadline fügt hinzu, dass die Skripte sowohl von Sony als auch von Amazon gelobt wurden, was angesichts dieser Entwicklung, gelinde gesagt, ungewöhnlich ist.

Mit dieser Änderung im Hinterkopf werden Sony und Amazon damit beauftragt, einen komplett neuen Writer's Room für die Serie zu bauen, was bedeutet, dass es Monate dauern könnte, bis das erste Drehbuch fertiggestellt ist, und ebenso deutlich länger, bis grünes Licht für den Beginn der Dreharbeiten gegeben wird. Wir wissen noch nicht einmal, wer für die Hauptrolle des Kratos ins Auge gefasst wird.

