Bereiten Sie sich mit dem iPhone 16 auf Apple Intelligence vor Wir haben das neue Smartphone in der neuesten Folge von Quick Look in die Hände bekommen.

In einigen Monaten wird Apple seinen nächsten bedeutenden Schritt im Bereich der künstlichen Intelligenz unternehmen, und zwar durch das Apple Intelligence-System. Sobald diese Funktion verfügbar ist, erwarten wir den größten Einfluss und die tiefste Integration mit der neuen iPhone 16-Serie. Doch diese neuen Geräte haben noch mehr zu bieten. Das neueste iPhone verfügt über einen leistungsstärkeren Prozessor, neue Kameras, ein paar zusätzliche externe Tasten und eine noch längere Akkulaufzeit. Unnötig zu erwähnen, dass es einige verschiedene Gründe gibt, sich auf die neueste Reihe von iPhones zu freuen. Aber Sie können selbst mehr darüber erfahren, indem Sie sich die neueste Episode von Quick Look unten ansehen, in der unser eigener Magnus eine Menge Fakten und Gedanken über das Gadget teilt.