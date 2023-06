Bereite dich mit diesem textbasierten Twitter-Spiel auf Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One vor

HQ

Es dauert weniger als einen Monat, bis Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One in den Kinos auf der ganzen Welt landet, und als Teil des Mega-Marketing-Schubs, den dieser Film erhalten hat, können Sie jetzt an einem textbasierten Spiel auf Twitter teilnehmen, das Ihnen hilft, sich mit den Hauptfiguren, ihren Motivationen und Loyalitäten und den vielen Orten vertraut zu machen, an die uns die Geschichte des Films führen wird An.

Um an dem Minispiel teilzunehmen, gehen Sie einfach rüber und liken Sie den unten eingebetteten Tweet. Kurz darauf erhalten Sie über den Twitter-Account Mission: Impossible eine direkte Nachricht und können mit der Überprüfung von Informationen über den Film und die beteiligten Charaktere beginnen.

Sobald Sie alle Daten überprüft haben, wird erwähnt, dass es bald ein weiteres Briefing geben wird, was bedeutet, dass es ratsam sein könnte, Ihre Twitter Messages im Auge zu behalten, falls in Zukunft ein weiteres Minispiel debütiert.

Wann Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One in die Kinos kommen soll, wird der Film am 14. Juli 2023 in die Kinos kommen.