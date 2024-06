Bentleys nächster Continental GT Speed ist bereits das schnellste Auto aller Zeiten... Unterwasser

HQ

Bentley hat bestätigt, dass es der Welt bereits nächste Woche die nächste Iteration des Continental GT Speed vorstellen wird. Das Auto wird am 25. Juni in voller Länge gezeigt und enthüllt, aber vor dieser Enthüllung haben wir eine Menge Details über das Fahrzeug und auch einen bizarren Rekord erhalten, den es bereits hält.

Das kommende Auto wird von einem Ultra Performance Hybrid -Antriebsstrang angetrieben, der 782 PS und 1.000 Nm Drehmoment leisten kann. Das elektrische Element verspricht eine Reichweite von 50 Meilen, wobei das Verbrennungselement des Antriebsstrangs dann jede weitere Reichweite abdeckt, wobei die kombinierte Antriebsstrangleistung ebenfalls bei 208 mph liegen kann.

Und hier kommt der seltsame Rekord ins Spiel, denn anstatt einfach zu einer Strecke oder einer verlassenen Landebahn zu fahren, um diese Geschwindigkeit zu erhöhen, brachte Bentley das Auto in den tiefsten Unterwassertunnel der Welt (den Ryfylke Tunnel in Norwegen), um das Kunststück zu vollbringen, was dieses kommende AutoContinental GT Speed zum schnellsten Auto der Welt unter Wasser macht.

Die vollständige Enthüllung nächste Woche wird einen Film enthalten, der diesen Rekord dokumentiert.

Werbung: