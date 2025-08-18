Bella Ramsey: "Ich könnte Spider-Man sein"

HQ

In jüngster Zeit gab es drei Live-Action-Filme Spider-Men. Tobey Maguire, Andrew Garfield und Tom Holland, wobei letzterer immer noch Zeit findet, den Anzug anzuziehen und seinen Handlungsbogen als netzschwingender Held fortzusetzen, wie es derzeit der Fall ist, da die Produktion für Spider-Man: Brand New Day im Gange ist. Gibt es jedoch Platz für ein weiteres Spider-Man, und wenn ja, wer sollte es sein?

In einem kürzlichen Interview mit Variety hat ausgerechnet Bella Ramsey, die kürzlich für ihre Rolle als Ellie in der HBO-Serie The Last of Us bekannt war, ihre Fühler ausgestreckt, um sich der Marvel Welt anzuschließen, und ging sogar so weit zu behaupten, dass sie Spider-Man werden könnten.

Auf die Frage, ob sie mit Co-Star Pedro Pascal darüber gesprochen haben, dem Marvel Cinematic Universe beizutreten, wie er es kürzlich in The Fantastic Four: First Steps getan hat, antwortete Ramsey:

"Ich weiß nicht, ob das ist. Ich könnte Spider-Man sein. Tom Holland hat aber einen tollen Job gemacht. Vielleicht müssen sie also einen neuen [Superhelden] für mich machen."

Nicht, dass Ramsey eigentlich ein großer Spider-Man Fan wäre, denn der Star merkte an, dass sie ihren ersten Spider-Man Film erst vor ein paar Monaten gesehen haben, nämlich einen von Garfield geleiteten Streifen, einen Film, den sie als "unglaublich" bezeichneten.